Nuova squalifica dopo la lite con Mourinho: arriva la sentenza

Squalifica in arrivo dopo il litigio che ha coinvolto José Mourinho. Il tecnico portoghese era stato fermato per due turni, ora c’è attesa per il verdetto dopo l’udienza

La Roma di José Mourinho è attesa da una gara cruciale in vista del bilancio stagionale dei giallorossi. Questa sera, davanti al pubblico dello stadio Olimpico, è in programma l’andata delle semifinali di Europa League. La Roma ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Ieri pomeriggio il tecnico portoghese ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineandone l’importanza per la stagione della Roma.

In attesa della gara europea c’è un’altra partita che si gioca nei tribunali e che coinvolge il tecnico della Roma. Parliamo del caso che ha coinvolto il quarto uomo Marco Serra, durante la partita Cremonese-Roma. L’ufficiale di gara si è reso protagonista di un acceso diverbio con il tecnico portoghese, che aveva denunciato le frasi irriguardose pronunciate dal quarto uomo nello stadio Zini. La lite a bordocampo portò il direttore di gara a sventolare il cartellino rosso in faccia al tecnico della Roma. Cartellino rosso che, dopo la sospensione della squalifica contro la Juventus, è costato due giornate di squalifica allo Special One.

Caso Mourinho-Serra, rischio squalifica per il quarto uomo: oggi la sentenza

Questa mattina c’è stata l’udienza per il deferimento di Marco Serra. Il dibattito si è svolto presso il Tribunale Nazionale Federale e per il quarto uomo della sfida Cremonese-Roma c’è il rischio di una squalifica in arrivo. Il legale dell’arbitro punta al proscioglimento, la sentenza arriverà nelle prossime ore.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ il verdetto ufficiale arriverà questo pomeriggio. L’indagine che può portare alla squalifica di Marco Serra è partita proprio da quanto denunciato da José Mourinho nel post partita dello stadio Zini. Il tecnico portoghese fu espulso ad inizio secondo tempo dal direttore di gara Marco Piccinini e scontò due giornate di squalifica contro Sassuolo e Lazio in Serie A. Ora arriverà la sentenza ufficiale sulla squalifica di Serra, tra poche ore capiremo la decisione finale del Tribunale Federale.