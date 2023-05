Roma-Bayer, giallo Dybala e ultimo provino

L’attaccante della Roma è in forse per la semifinale di Europa League contro il Bayer di questa sera allo Stadio Olimpico

Quella di Paulo Dybala è una corsa contro il tempo, perché l’attaccante argentino vorrebbe poter scendere in campo contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League. La partita è la più importante della stagione visto che da questa dipende l’approdo in finale del torneo della Uefa. Per la Roma sarebbe molto importante prendere parte all’ultimo appuntamento della competizione, che permetterebbe di approdare anche in Champions League.

Fondamentale, quindi è uscire dallo Stadio Olimpico con un bel risultato per arrivare poi alla gara di ritorno in Germania forti del risultato. Visto il peso della partita, la Joya vorrebbe esserci, ma a tenerlo in dubbio è il problema fisico alla caviglia. Durante la partita con l’Atalanta, Palomino ha atterrato il numero 21 con un intervento irruento. Le gambe a forbice del difensore hanno travolto la caviglia dell’ex Juventus, che è stato colpito duramente.

Questo lo ha portato a zoppicare per diverso tempo, con il flessore destro che ha dato altri problemi all’argentino. Visto che la sua forma non è al meglio si potrebbe evitare di rischiarlo, anche se la posta in gioco è altissima. Da non sottovalutare, poi, la ricaduta di qualche giorno fa, che ha costretto Paulo ad abbandonare il terreno di allenamento e passare la giornata con i fisioterapisti di Trigoria.

Roma-Bayer, ultimo test decisivo per Dybala

Importante è preservare il talento di Dybala anche in vista delle gare che mancano per arrivare in Champions grazie al campionato. Fino al termine della Serie A, infatti, mancano quattro incontri e riuscire ad approdare nella competizione dalle grandi orecchie è fondamentale per la stagione giallorossa.

La mente di tutti, però, è solo alla gara con il Bayer e come riporta il Corriere dello Sport, Paulo Dybala vorrebbe giocare. Mourinho, però, non ha alcuna intenzione di rischiare e quindi vorrebbe sottoporre l’argentino a un ultimo test. Il provino di questa mattina sarà decisivo per determinare se la Joya potrà scendere in campo oppure partire dalla panchina.