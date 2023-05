Bayer-Roma, nuovi infortuni e recupero Smalling: corsa contro il tempo

Il difensore della Roma sta recuperando per rientrare in questo finale di stagione, ma la gara col Bayer è nel mirino dell’inglese

La Roma ieri sera ha vinto 1-0 contro il Bayer Leverkusen in uno Stadio Olimpico che ha colorato la serata di Europa League di giallo e di rosso. Tutto lo stadio, infatti, ha partecipato alla coreografia organizzata, con le tribune, compresa la Monte Mario, che ha alzato i foglietti colorati per ravvivare anche quella parte di seggiolini spesso imbeccata da Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, ha spesso punzecchiato chi siede in quella parte di stadio, spesso molto silenziosa.

La partita è stata molto combattuta, con la Roma che e sembrata sempre in controllo, tranne qualche piccolo squillo dei tedeschi. Anche se l’attacco non è riuscito a incidere, ci ha pensato Edoardo Bove a mettere la firma sulla gara con un altro gol a rimorchio. Non è la prima volta che il centrocampista segna in tap-in, fiondandosi sulla ribattuta del portiere. Stavolta il numero 52 ha messo dentro un pallone pesante, che ha permesso ai giallorossi di arrivare alla prossima settimana con più tranquillità.

Nel finale di gara c’è stato il tempo anche per far giocare Wijnaldum e Dybala, che sono tornati in campo dopo i fastidi fisici degli ultimi giorni. I due hanno fatto la loro presenza in campo per circa 15 minuti, facendo ben sperare i tifosi che ora sperano di rivederli titolari giovedì prossimo.

Bayer-Roma, Smalling lavora per tornare a disposizione

La situazione infortuni sta leggermente migliorando, ma chi manca allo scacchiere giallorosso è Chris Smalling. Il difensore centrale è ancora ai box dopo l’infortunio dei quarti di finale contro il Feyenoord, quando è uscito nel secondo tempo per un problema muscolare. Prima della gara, Mourinho aveva detto in conferenza stampa che anche per le prossime due o tre partite non ci sarebbe stato.

Come riporta Il Tempo, il difensore sta lavorando per cercare di tornare per la gara di ritorno con il Leverkusen. Il centrale vuole cercare di accelerare il ritorno e dare un amano ai compagni. Se dovesse riuscire a tornare sarebbe una bellissima notizia per la Roma, ma brutta per il Bayer, che è alle prese con due nuovi infortuni. Nella partita di ieri, come riporta kicker.de, Robert Andrich si è infortunato agli ultimi metatarsi del piede, mentre Odilon Konoussou ha accusato un problema muscolare. Con molte probabilità i due titolari dei tedeschi non ci saranno nella gara di ritorno.