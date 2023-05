Calciomercato Roma, blindato il gioiello: vicino il rinnovo

La Roma, a breve, provvederà a blindare un proprio gioiello. Nuovo accordo in vista per spegnere l’interesse di due club di A.

Un successo dal sapore speciale. In primis, perché consente alla Roma di mettere un’ipoteca sul passaggio del turno e guardare con ottimismo alla sfida di ritorno. Inoltre, è stato ottenuto in condizione di vera emergenza, con vari titolari a box per infortunio. Il risveglio oggi, per i giallorossi, non poteva quindi essere più dolce.

I giallorossi, con una prestazione maiuscola, si sono imposti sul Bayer Leverkusen grazie alla rete firmata da Edoardo Bove al 63esimo minuto. Un gol che ha fatto esplodere di gioia i numerosi tifosi presenti all’Olimpico i quali, adesso, hanno iniziato a sognare la qualificazione alla finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest. La strada che conduce al grande sogno è ancora irta di ostacoli, visto che i tedeschi proveranno a rifarsi tra le mura amiche. Intanto, però, nell’ambiente capitolino ha iniziato a diffondersi un certo ottimismo in merito alla possibilità di strappare il pass per l’atto conclusivo della kermesse.

Una fiducia motivata dal fatto che, pur dovendo far fronte a numerose criticità ed assenze, la squadra non si è disunita. Anzi, nel momento di maggiore necessità ha fatto fronte unico spegnendo i propositi offensivi dei teutonici. I giocatori impiegati da José Mourinho hanno risposto presente e a risultare il migliore in campo è risultato proprio Bove. Per il quale, dopo l’ennesima prestazione convincente, si avvicina il rinnovo del contratto.

Roma, rinnovo nell’aria per Bove

Il vincolo che lega il classe 2002 alla Roma scade soltanto nel 2025 ma l’intenzione del club, stando a quanto riportato oggi da ‘calciomercato.it’, ha intenzione di blindarlo in modo tale da spegnere in maniera definitiva l’interesse mostrato da altre squadre della Serie A.

Per Bove, ad esempio, nella scorsa estate si era mosso il Sassuolo ma il pressing dei neroverdi non si è rivelato sufficiente per strappare il “sì” del direttore generale Tiago Pinto. A vuoto pure le avance del Lecce del Ds Pantaleo Corvino, sempre vigile nel campo dei giovani talenti. La sua valutazione ha sorpassato gli 8 milioni ma i giallorossi non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui. Nella stagione 2023/24 a centrocampo, con Mady Camara destinato a rientrare all’Olympiakos e Georginio Wijnaldum in bilico, si ripartirà da Bove.