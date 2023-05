Calciomercato Roma, maxi epurazione e addio: assalto Milan

Un obiettivo di calciomercato della Roma lascerà la squadra con ogni probabilità, visto che il club ha bisogno di fare cassa

Più ci si avvicina al 30 giugno, più alcune trattative di calciomercato prendono forma, con i club che decidono cosa fare dei propri giocatori. La Roma, invece, è dall’altra parte della barricata e osserva con interesse agli scenari che si stanno creando in Europa e da cui potrebbe trarre beneficio. In vista della prossima annata, infatti, Tiago Pinto deve rinforzare la rosa e per farlo dovrà acquistare nuovi giocatori.

Sulla Roma, però, c’è l’ombra della Uefa, che con il suo settlement agreement ha posto u freno alle trattative dei giallorossi. Il general manager che si occupa delle trattative, infatti, non può aumentare il monte ingaggi e non può chiudere il bilancio con un segno negativo pena una sanzione. Per evitarla, il club deve rispettare il Fair Play Finanziario, che si sta mettendo di traverso anche con José Mourinho, che vorrebbe avere carta bianca sul mercato.

Fondamentali sono i giocatori a parametro zero e quelli scaricati dai club, che hanno un costo di sicuro ridotto. La stessa strategia era stata utilizzata nella scorsa campagna acquisti e per ben 7 giocatori sono stati spesi solo 8 milioni, con un solo cartellino pagato per intero e due prestiti. Questo significa che 4 giocatori sono arrivati a zero, permettendo al club di chiudere una finestra estiva low cost.

Calciomercato Roma, i rossoneri sfidano Pinto

Un giocatore che ha trovato l’accordo con la Roma è Houssem Aouar, centrocampista algerino del Lione che lascerà il club il 30 giugno. Il ventiquattrenne ha deciso di accettare la proposta di Pinto e potrebbe essere il primo rinforzo della prossima stagione. Nel mirino, inoltre, c’è anche Evan Ndicka, che però è più difficile da convincere.

Un giocatore che in passato è stato spesso sul taccuino di Pinto è Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che è in uscita dal club. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i Blues hanno intenzione di vendere diversi giocatori per fare cassa dopo la stagione di spese folli. Il centrocampista inglese, però, è finito nel mirino del Milan che vorrebbe prenderlo. Dall’Inghilterra arrivano voci su un possibile approdo del giocatore in rossonero, con la Roma che segue la situazione.