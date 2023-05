Calciomercato Roma, testa a testa col Milan: blitz e sondaggio

L’attaccante dell’Atletico Madrid è finito nel mirino della Roma

Sono molti i club che si stanno muovendo per preparare il calciomercato estivo che arriva tra poche settimane. Tra questi c’è anche la Roma che vuole migliorare il livello qualitativo della rosa in vista della prossima stagione. Il progetto dei Friedkin con José Mourinho arriva al terzo e ultimo atto della storia, nonostante le tante voci che vorrebbero il portoghese lontano dalla Capitale già dalla prossima annata.

In caso di addio o meno dello Special One, comunque Tiago Pinto ha il compito di colmare le lacune presenti in rosa nel migliore dei modi. Il general manager, infatti, dovrà migliorare tutti i reparti della squadra, che in questa stagione ha dimostrato di necessitare qualche innesto. La difesa è il ruolo in cui si dovrà maggiormente intervenire. Avere solo cinque centrali di proprietà è un rischio per la Roma, che deve decidere se riscattare Diego Llorente dal Leeds, nonostante la cifra concordata sia piuttosto alta: 18 milioni per lo spagnolo.

Anche per il centrocampo e per l’attacco servono alcuni giocatori. Davanti Tammy Abraham e Andrea Belotti hanno dimostrato un rendimento molto basso, il peggiore tra le big del campionato. Tutto il peso offensivo pende su Dybala, che con i suoi strappi ha dimostrato di poter fare male alle squadre avversarie. Per la linea mediana la storia è ben diversa, visto che la qualità c’è, ma a mancare è la quadra del cerchio.

Calciomercato Roma, il Milan tenta lo scippo

Per migliorare il reparto offensivo, i giallorossi hanno messo nel mirino diversi giocatori, ma uno di quelli che interessa parecchio è Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, con un passato alla Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe anche lasciare la Liga.

Per questo motivo Pinto sta pensando di prenderlo in vista della prossima stagione, ma sul suo cammino ha incontrato una concorrente agguerrita. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan ha messo gli occhi sull’ex bianconero, che è in contatto con i colchoneros per il rinnovo del contratto. Intanto, i rossoneri si sono fatti avanti chiedendo informazioni e sondando il terreno intorno al trentenne.