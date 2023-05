Il bomber lo manda Fonseca, bye bye Abraham

Calciomercato Roma, intreccio con Abraham che riguarda anche Osimhen: ribaltone De Laurentiis che cambia obiettivo per la prossima stagione

In questo momento c’è solo da pensare alla sfida di Bologna prima, e di Leverkusen dopo. Sì, la Roma non può permettersi il lusso di pensare ad altro ora. Ne va dell’intera stagione che i giallorossi hanno disputato fino al momento. E sarebbe sicuramente un peccato gettare tutto alle ortiche.

In campionato si deve cercare di chiudere tra le prime quattro, anche perché una nuova penalizzazione alla Juventus – che dovrebbe arrivare il prossimo 22 maggio – potrebbe di nuovo stravolgere la classifica della Serie A. E poi, dopo l’1-0 di ieri firmato Bove, non si può non pensare a Budapest, dove si giocherà l’ultimo atto dell’Europa League. I giallorossi partono con un leggero vantaggio, ma tra sei giorni in Germania servirà una prestazione caparbia, ancora più importante di quella di ieri sera. Ovvio che la squadra pensi solamente a questo, mentre Pinto è impegnato anche sul mercato. In attesa di ufficializzare l’operazione Aouar che ormai è ad un passo dal vestire il giallorosso – l’affare si dà per chiuso – il gm è impegnato anche a capire chi dovrà andare via alla fine dell’anno per rimettere i conti a posto. Un nome, ovviamente, è quello di Abraham, che ieri sera si è sacrificato per la squadra, ma che al momento è uno dei maggiori indiziati insieme a Ibanez a salutare la compagnia. Anche perché è quello che ha maggiore mercato.

Calciomercato Roma, il Napoli vuole David

Oltre la Premier League, nei giorni scorsi, si è parlato anche di un possibile interesse del Napoli qualora De Laurentiis dovesse cedere Osimhen, ancora lui corteggiato dalla Premier. Bene, secondo Il Mattino in edicola questa mattina il massimo dirigente azzurro avrebbe cambiato obiettivo.

Il nome sarebbe quello di David, attaccante canadese del Lille, stessa squadra dalla quale è stato preso il nigeriano, che in questa stagione ha già segnato 23 reti in Ligue 1. Insomma, un ribaltone improvviso. Con la Roma che se davvero volesse cedere Tammy, dovrà guardare soprattutto all’estero.