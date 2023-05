Juventus, provvedimento UFFICIALE: fuori per 5 anni

Continua a far discutere quanto accaduto nei giorni scorsi con protagonista la Juventus. Ufficiale il provvedimento: fuori per 5 anni.

Il campionato di Serie A tornerà nel vivo oggi, proponendo il primo match valevole per la 35esima giornata del torneo. Ad affrontarsi, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, saranno la Lazio di Maurizio Sarri ed il Lecce guidato da Marco Baroni. Intanto, però, continua a far discutere quanto accaduto domenica scorsa a Bergamo.

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, nel corso dell’incontro andato in scena al Gewiss Stadium, è finito più volte nel mirino della tifoseria dell’Atalanta. Il serbo, in particolare, ha ricevuto diverse offese ed insulti razziali. Sulla questione, nonostante i tentativi di minimizzare da parte del tecnico della Dea Gian Piero Gasperini (“solo maleducazione”), è stata fin da subito aperta un’indagine volta a fare luce sulla vicenda e punire i responsabili.

A muoversi, in particolare, è stato il questore di Bergamo che, nelle scorse ore, ha firmato ed emanato 9 daspo nei confronti di altrettanti supporter nerazzurri ritenuti responsabili dei cori lanciati contro l’attaccante della Vecchia Signora. A riportarlo è stato oggi il ‘Corriere di Bergamo’. I soggetti in questione sono stati individuati grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo all’interno dell’impianto sportivo.

Juventus, Daspo per 9 tifosi dell’Atalanta

Il Daspo gli impedirà di partecipare alle manifestazioni sportive per un periodo compresa tra 1 e 5 anni. E non finisce qua. Per due di loro, infatti, è scattata pure la richiesta dell’obbligo di firma “in occasione delle future partite dell’Atalanta” in quanto già responsabili, in passato, di atti violenti.

Le indagini da parte degli inquirenti risultano tutt’ora in corso e saranno finalizzate a scoprire l’identità degli altri tifosi resisi protagonisti degli insulti lanciati a Vlahovic. Il quale, proprio come già accaduto a Romelu Lukaku nelle scorse settimane, riceverà la grazia del presidente della Figc Gabriele Gravina che gli toglierà il cartellino giallo ricevuto a causa dell’esultanza. Per la Dea, già sanzionata dal Giudice Sportivo che ha disposto la chiusura per un turno della curva, un’altra brutta notizia da metabolizzare in fretta. La corsa per un piazzamento in zona Champions League non ammetterà ulteriori scivoloni. E la concorrenza è quanto mai folta.