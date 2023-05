UEFA, cambia la sede della finale: ultim’ora clamorosa

La stagione sta per volgere al termine ma la Uefa, a breve, sarà chiamata a prendere un’importanza decisione. Lo scenario.

La stagione è ormai entrata nel vivo e sono diversi i verdetti che devono ancora scritti. Al momento, ad esempio, non è ancora chiaro chi si aggiudicherà l’edizione 2023 della Champions. Stesso discorso per l’Europa e la Conference League, con la Uefa che a breve sarà chiamata a prendere un’importante decisione. Ma andiamo con ordine.

A contendersi la coppa dalle grande orecchie, quella più ambita dai top club, sono l’Inter, il Milan, il Manchester City ed il Real Madrid. I nerazzurri, nella semifinale di andata, si sono imposti sui rossoneri grazie alle reti firmate da Edin Dzeko e da Henrikh Mkhitaryan che hanno in discesa la strada che porta verso l’atto conclusivo della manifestazione. I Campioni d’Italia, dal canto loro, sperano ancora nella qualificazione ma per centrare l’obiettivo dovranno risolvere le numerose criticità emerse a livello di gioco. Gli inglesi e gli spagnoli il 17 maggio ripartiranno dall’1-1 maturato al termine dei primi 90 minuti.

Passando all’Europa League, la Roma dopo il successo ottenuto ai danni del Bayer Leverkusen ieri sera allo stadio Olimpico ha iniziato a sognare in grande. La vincente di questo match se la vedrà poi con la squadra che preverrà nello scontro che vede protagonisti la Juventus ed il Siviglia. Alla rete iniziale di Youssef En-Nesyri ha poi risposto, in extremis, Federico Gatti su assist di Paul Pogba. Per quanto riguarda la Conference, sono in lizza la Fiorentina, il Basilea, il West Ham e l’Az Alkmaar.

Roma, cambia location la finale di Champions

La decisione importante di cui parlavamo prima fa riferimento alla finale di Champions League e al suo possibile trasferimento in Portogallo. Ad Istanbul, città in cui andrà in scena il match il 10 giugno, c’è infatti il rischio che possano scoppiare disordini a causa delle elezioni presidenziali turche in programma in quelle settimane.

L’allarme, nel paese, è alto. Ecco perché, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Mail Sport’, la Uefa ha iniziato a tessere contatti informali con la Federcalcio portoghese. Una decisione definitiva, da parte dell’organismo presieduto da Alekander Ceferin, è attesa a stretto giro di posta. Tutto confermato, invece, per le finali di Europa e della Conference League.