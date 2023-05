Probabili formazioni Bologna-Roma, la rivoluzione è totale

La Roma di José Mourinho tornerà in campo domani pomeriggio, in casa del Bologna. Contro la formazione guidata da Thiago Motta il tecnico portoghese pensa alla rivoluzione totale

José Mourinho sembra pronto a mescolare le carte in Serie A, per dosare le energie in vista della semifinale di ritorno in Europa League. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria di misura contro il Bayer Leverkusen, ed attesa dalla trasferta di domani in casa del Bologna. La squadra guidata da Thiago Motta in casa si è rivelata avversario da temere per tante big italiane. Per la trasferta del Dall’Ara il tecnico della Roma starebbe meditando una vera e propria rivoluzione nell’undici giallorosso dal primo minuto.

Dopo aver affrontato Xabi Alonso in Europa League lo Special One è pronto al duello con Thiago Motta, un altro calciatore allenato da Mou in passato. La Roma domani pomeriggio, alle ore 18, scenderà in campo in casa del Bologna. In vista della sfida dello stadio Dall’Ara il tecnico portoghese potrebbe scegliere di virare verso il turnover pesante. La prima novità è tra i pali, con Mile Svilar pronto al debutto in campionato. Dovrebbe restare a casa Rui Patricio, per scongiurare problemi fisici in vista del ritorno in casa del Bayer Leverkusen, ma non è l’unica sorpresa in vista.

Probabili formazioni Bologna-Roma, non solo Svilar: turnover pesante per Mourinho

Inevitabile non pensare all’appuntamento che attende la Roma in Germania, giovedì prossimo. La squadra giallorossa affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen per la semifinale di ritorno di Europa League. La vittoria di misura dello stadio Olimpico concede un piccolo vantaggio ai giallorossi, ma in terra tedesca sarà necessaria sfoderare una prova perfetta per centrare la finalissima.

Ecco perché Mourinho potrebbe decidere di concedere riposo a tanti titolari, lanciando dal primo minuto parecchi giovani nella squadra giallorossa. In difesa potrebbe esserci spazio per il Primavera, Dimitrios Keramitsis, per far riposare Gianluca Mancini. A centrocampo scalpita Tahirovic per tornare a giocare dal primo minuto, possibile panchina per Matic. Sulla corsia non è da escludere la sorpresa Missori, mentre in attacco dovrebbe esserci spazio per Ola Solbakken.

Probabile formazione: (3-4-1-2) Svilar, Ibanez, Cristante, Keramitsis, Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Pellegrini; Solbakken, Abraham.