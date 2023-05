Sorpresona Bologna-Roma, Mourinho non lo convoca per scelta tecnica

Sorpresona Bologna-Roma, Mourinho ha deciso: non viene convocato per scelta tecnica. La testa è solo al Bayer

Il maxi turnover è pronto. Perché quella contro il Bologna è proprio una partita che si deve giocare, per forza, ma Mourinho probabilmente avrebbe preferito evitarla. Sì, il pensiero dello Special One, che ieri ha incontrato i collaboratori del suo agente, Mendes, a Trigoria, è solo ed esclusivamente rivolto alla gara di giovedì prossimo in Germania contro il Leverkusen.

Ed ecco perché domani a Bologna, in quella che potrebbe essere davvero una sfida decisiva per una possibile qualificazione, via campionato, alla prossima Champions League, il tecnico è comunque deciso a lasciarne diversi a casa. Sì, proprio a casa, nemmeno convocati per non stancarsi in nessun modo. E uno di questi, dopo un tour de force incredibile in questa stagione, è Rui Patricio.

Sorpresona Bologna-Roma, Svilar debutta in campionato

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina infatti, il portiere portoghese, che in tutta questa stagione ha saltato solamente una partita, non dovrebbe essere nemmeno convocato da Mourinho per la gara in Emilia prevista domani pomeriggio alle 18,00.

Nemmeno con la squadra si dovrebbe muovere Rui: a casa, a guardare i compagni in Tv e a tifare quel suo secondo, Svilar, che quando è stato chiamato in causa, soprattutto nelle amichevoli, ha sempre deluso e che adesso, domani, dovrebbe ritrovarsi per la prima volta in campo in campionato. Sì, il portiere prelevato a parametro zero dal Benfica fino ad oggi non aveva mai debuttato in campionato. La sua ora quindi è arrivata, tardiva, e che sicuramente non gli darà nemmeno la possibilità di provare a fare cambiare idea allo staff tecnico della Roma, che come sappiamo sta guardando verso altre soluzioni per la prossima stagione, con Vicario come uno degli obiettivi principali.