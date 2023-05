Bologna-Roma, Mourinho senza pace: nuovo infortunio

Bologna-Roma, nuova tegola e infortunio per la squadra allenata da José Mourinho. Stop e cambio immediato, c’è anche la prima diagnosi

La Roma è in campo allo stadio Dall’Ara, casa del Bologna di Thiago Motta. José Mourinho ha scelto di schierare un massiccio turnover per far fronte agli impegni ravvicinati ed i tanti infortunati in casa giallorossa. Nel secondo tempo della sfida in casa dei felsinei è arrivato un nuovo infortunio in casa giallorossa. Cambio immediato e colloquio con José Mourinho prima di rientrare negli spogliatoi. Spunta già la prima diagnosi dopo il cambio obbligato.

La Roma è in campo in casa del Bologna di Thiago Motta per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa si presenta allo stadio Dall’Ara con tante sorprese dal primo minuto. Le due più grandi sono rappresentate da Mile Svilar in porta ed il giovane Missori sulla corsia, entrambi all’esordio in campionato dal primo minuto. La giovane formazione scelta dallo Special One vede anche Tahirovic in campo e Solbakken a supporto di Belotti. L’ex Torino è stato poi sostituito da Tammy Abraham, ma non è stato l’unico cambio operato dal tecnico portoghese.

Bologna-Roma, si ferma anche Celik: infortunio e cambio obbligato

Oltre alla punta inglese è stato gettato nella mischia anche Edoardo Bove, match winner della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ma il tecnico della Roma è stato costretto anche al cambio nel terzetto difensivo, ha infatti alzato bandiera bianca il turco Zeki Celik.

L’ex Lille, schierato nel terzetto difensivo con Cristante e Ibanez è rimasto fermo a terra pochi minuti dopo la ripresa. Il turco ha fatto segno alla panchina di non essere in condizione di rientrare e José Mourinho ha mandato in campo al suo posto Gianluca Mancini. Al 54esimo minuto Celik ha abbandonato il campo e come svelato dal bordocampista di Dazn c’è già una prima diagnosi. Si tratterebbe di indurimento dell’ adduttore della coscia sinistra, al momento sarebbero escluse lesioni e lunghi stop per il turco. Nelle prossime ore si attende la diagnosi ufficiale, mentre Mourinho ha deciso di mandarlo direttamente negli spogliatoi.