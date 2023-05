Bologna-Roma, probabili formazioni e dove vederla: dubbio in attacco

Mourinho ha annunciato un maxi turn over per la gara tra Roma e Bologna che si giocherà oggi dopo le 18 al Dall’Ara

La partita con il Bologna arriva tra le due con il Bayer Leverkusen in Europa League. La agra contro i tedeschi è fondamentale per i giallorossi per continuare il cammino nel torneo della Uefa e arrivare in finale, sperando poi in un 25 maggio bis. Lo scorso anno, infatti, Pellegrini e compagni hanno alzato la coppa nel cielo di Tirana facendo esplodere di felicità tutti i tifosi sparsi nel mondo.

La vittoria per 1-0 dell’andata, anche se arrivata con un po’ di fatica, è stata fondamentale per approdare più tranquilli alla partita di giovedì prossimo. Il gol di Edoardo Bove è stato oltre che bello anche molto importante nella vittoria della partita. Il giovane centrocampista, infatti, si è fatto trovare pronto a rimorchio sulla respinta del portiere dopo il tiro di Abraham. Un successo importante, che non può essere sprecato facendo giocare i calciatori a Bologna, con diverse partite sulle gambe.

La stanchezza, infatti, si è fatta sentire contro i rossoneri. Durante la partita c’era stata la sensazione che la Roma potesse fare di più, ma i minuti accumulati nei muscoli ha fatto sì che il ritmo fosse più basso rispetto a quanto sarebbe dovuto essere. Per questo la vittoria è stata di misura, ma ora bisogna difenderla con le unghie e con i denti.

Bologna-Roma, le probabili formazioni: rebus davanti

Per la gara di questa sera Mourinho ha già annunciato grande turn over per preservare le energie dei titolari, che sono molto stanchi. Largo spazio ai bambini, come li ha definiti lui stesso a inizio stagione. Diverse volte lo Special One si è rivolto ai talenti della Primavera, che ora hanno finalmente l’occasione di mettersi in mostra.

Come riportano Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, in porta non ci sarà Rui Patricio, ma Mile Svilar, difeso da Celik, Cristante e Ibanez. A centrocampo, invece, ci potrebbero essere Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini e Zalewski. In attacco, poi, c’è il nodo, con Solbakken sicuro del suo posto nel tandem offensivo. I due quotidiani nazionali, poi, sono discordi sul suo compagno, con Belotti e Abrahama che si contendono una maglia. Sarà possibile vedere la gara su Dazn.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Ibanez, Cristante; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham/Belotti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow.