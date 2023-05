Calciomercato Roma, mucchio selvaggio per Abraham: lo vogliono in sei

L’attaccante della Roma, è finito al centro del mirino di diverse squadre di Premier League, che lo vorrebbero per il calciomercato estivo

Anche se non sta giocando al massimo delle sue potenzialità, Tammy Abraham è riuscito comunque a farsi notare in questa stagione. In tutte le partite giocate fino ad ora, i gol segnati sono stati 8, non molti per un giocatore come lui che ha abituato i tifosi a ben altri numeri. Già in Inghilterra il suo rendimento era ben più forte, con il suo nome che era finito diverse volte sul tabellino dei marcatori.

Anche nella prima annata in Serie A, il suo impegno è stato da applausi, così come il numero di gol ha fatto ben sperare la Roma e i suoi tifosi. La scorsa stagione, infatti, i gol segnati sono stati ben 27, un numero molto alto da dividere in tutte le competizioni. Con le sue reti, l’attaccante inglese ha trascinato il club alla vittoria della Conference League e il suo impegno sarebbe stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi di quest’anno.

Purtroppo però le sue prestazioni non stanno rispettando le aspettative di tutti e il suo futuro non sembra più così sicuro nella Capitale. Ci sono diverse squadre, infatti, che si stanno facendo avanti per acquistare Tammy e portarlo via da Roma, soprattutto in Premier League, dove ha diversi estimatori. Uno di questi non è Southgate, che ha preferito non portarlo al mondiale, ma ci sono altre persone che vorrebbero rivederlo nel Regno Unito.

Calciomercato Roma, mucchio selvaggio in Premier League per Abraham

Il futuro di Abraham è legato alla Roma per i vincoli contrattuali. Nell’accordo con la società, infatti, c’è una clausola rescissoria di 80 milioni che il Chelsea dovrebbe pagare per riacquistarlo. Le prestazioni del giocatore, però, non giustificano tale prezzo e per questo motivo il cartellino potrebbe abbassarsi.

Come riporta Fichajes.net, sulle tracce del giocatore ci sono diversi club in Premier League. Questi sono ben sei e sono: Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Newcastle e Chelsea. Tutti e sei i club vorrebbero prendere l’attaccante inglese per revitalizzare l’attacco o sostituire i titolari partenti. L’offerta per prendere il numero 9 giallorosso sarebbe di 40 milioni di sterline, ovvero 45 in euro, con la Roma che osserva la situazione.