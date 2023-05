Mourinho contro Orsato e DAZN: replay galeotto

Bologna-Roma termina 0-0. La sfida del Dall’Ara finisce a reti bianche, sono cinque le giornate senza vittorie consecutive in campionato per i giallorossi.

La Roma in casa del Bologna si presenta col massiccio turnover. José Mourinho deve fare i conti con tanti infortuni e gestire le forze in vista della sfida di ritorno per la semifinale di Europa League. La squadra giallorossa, con le sorprese Svilar e Missori dal primo minuto, non va oltre il pareggio a reti bianche. A fine gara il tecnico portoghese ha alzato la voce contro l’arbitro Orsato e l’emittente DAZN.

Le parole di José Mourinho nel post partita ai microfoni DAZN. “Una domanda mia, sul fallo di Palomino a Dybala avete fatto tanti replay come questo fallo di Camara? Era un’ammonizione giusta, cerca la palla con aggressività ma l’ammonizione è giusta, non c’era bisogno di tanti replay.” Sulla prestazione odierna: “La squadra anche se gioca un ragazzino dell’Under 15 o se arriva una ragazza della squadra femminile a giocare per noi non cambia niente. Cambia qualità, ma non i principi di base.”

Sui tanti esordienti: “Svilar prima partita, Missori prima partita e Tahirovic non ne ha giocate tante ma la squadra ha fatto una buona prestazione.”

Il Messaggio ai tifosi: “I tifosi mi devono sentire. Quando eravamo secondi terzi in classifica io ho sempre detto: possiamo solo pensare alla prossima partita. con l’accumulo di partite non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo nelle due competizioni. Non abbiamo mai fatto scelte “

Un punto sulla stagione giallorossa: “La nostra stagione è fantastica, si può dire quello che si può, però per me è una stagione nei limiti di questa gente e per me è fantastico. Anche oggi una partita difficile contro una squadra organizzata. Un pareggio solido, non sofferto.”

L’allenatore della Roma reclama un mancato calcio di rigore: ” Abbiamo avuto anche l’opportunità con Belotti per fare 1-0. C’era un rigore gigante per noi.” Nel mirino dello Special One il colpo al volto subito da Ibanez. Sull’episodio il tecnico portoghese aggiunge: “Orsato non mi ha detto niente.“