Bayer-Roma, ottimismo Mourinho: esame e torna in campo

L’allenatore della Roma si sta già preparando in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per l’Europa League

Nella mente di Mourinho e di tutti i tifosi della Roma c’è solo la partita di ritorno contro il Bayer Leverkusen. La gara è valida per la semifinale del torneo, con l’andata finita 1-0 per i giallorossi. Allo Stadio Olimpico Edoardo Bove ha risolto la partita calciando a botta sicura in porta sulla respinta del portiere, Non il primo tap-in per il numero 52, che è andato in rete con un tiro a rimorchio dopo il bel tentativo di Abraham.

In mezzo alle due gare c’è stata quella con il Bologna, che ieri sera è finita 0-0. Le due squadre non sono riuscite a farsi del male e hanno concluso una partita combattuta senza reti. I bambini di Mourinho, come lui li ha chiamati a inizio stagione, hanno dimostrato buone qualità che lasciano ben sperare i tifosi della Roma. Il loro impegno è servito ad evitare la sconfitta e in alcuni tratti è sembrato anche che i giallorossi potessero vincere nonostante la formazione rimaneggiata.

Lo Special One ha deciso di schierare uno schieramento inedito per diversi motivi. Il primo è quello di far riposare i titolari disponibili proprio in vista della gara col Bayer. Il secondo, invece, riguarda il numero di infortuni, che in questa annata è tornato ad essere piuttosto alto. Le defezioni, infatti, sono diverse e José si ritrova a fare i conto con una rosa ormai decimata.

Bayer-Roma, Smalling vuole tornare in panchina

A mancare è anche uno dei giocatori più importanti della rosa, ovvero Chris Smalling, da diverse settimane ai box. L’inglese, infatti, è finito in infermeria dopo la partita con il Feyenoord e ora la Roma sta continuando a giocare senza di lui. L’ex Manchester, però, è fondamentale per gli equilibri della rosa.

Per questo motivo, Mourinho spera di recuperarlo il prima possibile. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore centrale si è allenato nei giorni scorsi tornando a svolgere a Trigoria qualche esercizio atletico. Azioni che fanno ben sperare lo Special One, con l’inglese che scalpita per tornare almeno nella semifinale di ritorno. José spera di poterlo riabbracciare e utilizzare, almeno facendolo partire dalla panchina per rinforzare il reparto arretrato, dove potrebbe non esserci Celik che oggi svolgerà un esame fisico per decretare l’entità dell’infortunio.