Calciomercato Roma, vuole restare a tutti i costi: sacrificio per la firma

Calciomercato Roma, Il giocatore ha deciso di voler rinunciare a una piccola parte di stipendio pur di rimanere nel club

La Roma sta monitorando il calciomercato da diversi mesi in cerca di un affare che possa rinforzare la rosa nella prossima stagione. L’obiettivo di Mourinho e dei Friedkin è quello di aumentare la qualità della squadra per lottare per palcoscenici sempre migliori. L’approdo in Europa League la scorsa stagione deve solo essere migliorato, con lo Special One che sta tentando di portare i giallorossi in Champions.

Sarebbe un risultato importante visto che arriverebbe dopo appena due stagioni dal suo arrivo. Appena arrivato, infatti, lo Special One aveva preso una squadra che era il Conference League, al terza competizione della Uefa creata proprio la scorsa annata. Il trofeo è stato vinto proprio dai giallorossi che hanno festeggiato per tutta l’estate. Stavolta è più difficile, visto che si tratta della vecchia Coppa Uefa, un torneo che il portoghese ha già vinto in passato.

Per raggiungere gli obiettivi che dirigenza e allenatore si sono prefissati, Pinto ha individuato diversi profili che possono fare al caso della Roma, che ha le mani legate dalla Uefa. L’organo calcistico europeo, infatti, ha raggiunto il settlement agreement con la società che ha sede a Trigoria, ma questo impone di non aumentare il monte ingaggi e di non chiudere la finestra con un segno negativo tra entrate e uscite.

Calciomercato Roma, vuole restare: agenti in azione

Un giocatore che sembra aver raggiunto l’accordo con la Roma è Houssem Aouar, centrocampista centrale del Lione che si libera a zero il 30 giugno. Oltre a lui, piace molto anche Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht, anche lui in scadenza di contratto in estate.

Oltre a questi due e ad altri colpi low cost, ce n’è uno che prevede un bell’esborso di danaro. Si tratta di Romelu Lukaku, che stuzzica la fantasia di Mourinho e di Pinto. L’affare per il belga però sembra quasi impossibile perché, secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Chelsea ha intenzione di restare in nerazzurro. L’attaccante, infatti, ha dato mandato ai suoi agenti di trovare l’accordo con la società. Ciò su cui bisogna trovare l’accordo è l’ingagio del giocatore, che prende 12 milioni, visto che il costo resta quello.