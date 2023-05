Europa League finita per il big: lesione ufficiale

Giovedì sera sarà di nuovo tempo di Europa League. Una delle 4 semifinaliste, intanto, ha ricevuto una mazzata: la stagione del top è finita.

Il pareggio di ieri in casa del Bologna ha rallentato la corsa verso un piazzamento in zona Champions, portando a 6 i punti di svantaggio nei confronti della Lazio quarta. La Roma, in ogni caso, non può permettersi di cedere alla delusione: giovedì il calendario propone la semifinale di ritorno di Europa League.

A Leverkusen si ripartirà dall’1-0 maturato al termine della gara di andata, grazie alla rete firmata da Edoardo Bove. In Germania i capitolini avranno la possibilità di chiudere la pratica relativa alla qualificazione all’atto conclusivo della competizione, in programma il 30 maggio a Budapest, con José Mourinho che conta di recuperare alcuni dei titolari non al meglio della condizione o ai box per colpa di un infortunio. È il caso, ad esempio, di Chris Smalling out da ormai diverse settimane a causa di una lesione al flessore della coscia sinistra.

L’inglese in questi giorni si è allenato insieme ai compagni, lanciando diversi segnali positivi al proprio allenatore. Per capire se potrà essere inserito nella lista dei convocati, però, sarà necessario attendere l’esito degli esami strumentali a cui il difensore si sottoporrà più avanti. Chi prevarrà tra la Roma ed il Bayer (che ha annunciato l’ingaggio di Ivan Fresneda) affronterà poi in finale la vincente tra la Juventus ed il Siviglia, al momento ferme sull’1-1. Proprio i bianconeri, nella giornata odierna, hanno ricevuto un’autentica mazzata.

Europa League, la Juventus perde Pogba

La stagione di Paul Pogba rischia infatti di essersi già conclusa. Il francese, infortunatosi ieri durante il match con la Cremonese, in mattinata si è recato presso il J-Medical per eseguire alcuni accertamenti diagnostici che, di fatto, hanno confermato le preoccupazioni espresse a caldo sia dal centrocampista che dallo staff sanitario.

I controlli, stando a quanto si legge nel bollettino diffuso dal club, hanno fatto emergere una “lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra”. Una doccia fredda costringerà l’ex Manchester United a restare a riposo almeno 20 giorni. Pogba, intanto, ha già iniziato il programma riabilitativo. Massimiliano Allegri, per cercare di sollevare al cielo il trofeo, dovrà fare a meno di lui.