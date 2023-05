Ricorso respinto e nuova penalizzazione: UFFICIALE la nuova classifica

La Giustizia sportiva riscrive per l’ennesima volta la classifica nel calcio italiano. Il ricorso è stato respinto ed è stata aggiunta una nuova penalizzazione.

La stagione calcistica italiana è entrata agli sgoccioli e la Giustizia sportiva interviene nuovamente intrecciandosi con i risultati sul campo. Il ricorso è stato respinto ufficialmente ed è stato aggiunto un punto di penalizzazione. Ecco come è cambiata la classifica, la retrocessione della squadra coinvolta è confermata in via definitiva.

Non solo Serie A, la Giustizia sportiva italiana interviene nuovamente riscrivendo una classifica con la stagione regolare ormai chiusa. Nel massimo campionato italiano ha fatto rumore la situazione giuridica che ha coinvolto la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera, nell’ambito dell’inchiesta Prisma sul filone delle plusvalenze, è stata penalizzata di 15 punti in prima battuta. Sanzione poi annullata in seguito al ricorso presentato dai bianconeri ed accolto dal Collegio di garanzia del CONI. La sanzione annullata ha riscritto gli equilibri nella corsa al quarto posto, in attesa delle prossime mosse della Giustizia sportiva che potrebbero coinvolgere nuovamente la Juventus.

Serie C, respinto il ricorso dell’Imolese e nuova penalizzazione UFFICIALE

La squadra bianconera attende la data del 22 maggio, quando la Corte d’Appello Federale dovrà quantificare nuovamente i punti di penalizzazione. Da zero a quindici punti potrebbero essere tolti ai bianconeri in classifica, coinvolgendo anche la Roma di Mourinho al momento a meno dieci lunghezze in classifica rispetto ai bianconeri. Nel frattempo la FIGC è intervenuta in un altro caso giudiziario che coinvolge la Serie C.

L’Imolese si è vista respingere il ricorso presentato sulla penalità inflitta ad inizio aprile. Inoltre la Corte federale d’appello ha accolto in parte il reclamo della Procura federale. I punti di penalizzazione passano da due a tre punti, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022 e alla mensilità di dicembre 2022. La classifica del girone B di Serie C vede quindi l’Imolese chiudere la stagione con la retrocessione in Serie D, al penultimo posto e con 30 punti in classifica. In attesa di capire cosa succederà alla Juventus la Giustizia sportiva riscrive l’ennesima classifica in Italia.