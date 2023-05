Roma, futuro Mourinho e Dybala: Totti ha le idee chiare

Francesco Totti esce allo scoperto sul futuro di José Mourinho e Paulo Dybala in casa Roma. Ecco le parole dell’ex Capitano e Bandiera giallorossa

Francesco Totti torna a parlare della Roma e lo fa dal palcoscenico degli Internazionali d’Italia. L’ex numero 10 e Capitano giallorosso è intervenuto anche sul futuro di José Mourinho e Paulo Dybala in giallorosso. Ecco le parole della bandiera della Roma, che è stato circondato nuovamente dall’affetto di tanti tifosi ed appassionati nella vetrina tennistica della Capitale. Totti ha animato un evento al fianco del giovane talento Yannick Sinner, intrattenendosi a margine dell’appuntamento tennistico.

Francesco Totti ha animato gli Internazionali d’Italia con un evento che lo ha visto protagonista insieme a Yannick Sinner. L’ex Capitano della Roma si è soffermato sul futuro di José Mourinho e di Paulo Dybala in giallorosso e non solo. L’ex numero 10 ha risposto a tante domande sulla squadra giallorossa, lanciando anche un appuntamento con l’attaccante argentino a fine stagione. Ovviamente il Capitano volge lo sguardo al prossimo, cruciale, appuntamento della Roma: “Mancano novanta minuti, il secondo tempo. Speriamo di riuscire a fare bene per arrivare in finale”. Non solo la sfida al Bayer Leverkusen, valida per la finalissima di Europa League, tra gli argomenti toccati da Francesco Totti.

Totti sul futuro di Mourinho e Dybala alla Roma: “Vediamo cosa succederà”

Sul futuro di José Mourinho: “Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, vediamo che succederà.” Anche sul destino di Paulo Dybala si è espresso Francesco Totti: “Non so cosa si sono detti con la società e non so cosa succederà. Deciderà lui la soluzione migliore.”

Con la ‘Joya’ l’ex numero 10 rilancia l’appuntamento a fine stagione: “La cena? Aspetto e poi vedremo a fine stagione.” Francesco Totti continua a seguire da vicino le vicende della sua Roma , scatenando ancora una volta la reazione di tanti tifosi giallorossi. Il Capitano ha commentato la partita del tennista Alcazar, sconfitto a sorpresa nel terzo turno degli Internazionali d’Italia: “Ha scritto forza Roma e ha perso, purtroppo.”

Ecco il video con le parole di Francesco Totti agli Internazionali d’Italia