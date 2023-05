Doppia ansia Dybala: l’incontro è fondamentale

Dybala è fermo a causa di un problema alla caviglia che lo sta costringendo a restare fuori per la gara contro il Bayer

Non sembra diminuire l’ansia per la condizione fisica di Paulo Dybala, anzi, l’attaccante argentino sta dando qualche preoccupazione in più a José Mourinho e ai tifosi della Roma. La Joya si è fermato per un problema alla gamba sinistra già prima della partita contro il Feyenoord. Nella rifinitura per i quarti di finale di andata, infatti, il numero 21 aveva accusato un fastidio all’adduttore che lo aveva costretto a uscire dal campo.

A Rotterdam è stato sostituito dopo appena 26 minuti, mentre allo Stadio Olimpico ha segnato al rete fondamentale per arrivare ai supplementari. Da lì, poi, la Roma è salita in cattedra ed ha portato a casa la vittoria che ha permesso di passare il turno contro gli olandesi. Fino ad adesso, nel ruolino di marcia in campionato ha giocato ben poco, con Mourinho che gli ha riservato parecchio riposo per farlo riprendere. Cruciale è stato l’intervento di Palomino, che ha falciato la Joya nella partita con l’Atalanta.

Prima di questa partita, José aveva deciso di dargli un po’ di riposo lasciandolo in panchina con il Monza e con il Milan. Poi l’allenatore portoghese ha preferito concedergli uno spezzone di gara sia contro l’Inter, sia contro l’Atalanta, con cui ha lasciato il campo dolorante. E proprio questo fastidio è quello che sta lasciando in ansia i tifosi della Roma e lo Special One.

Mourinho porta Dybala: si decide tutto giovedì

In vista della semifinale di ritorno, Mourinho sta decidendo cosa fare con la Joya. Con ogni probabilità, l’argentino sarà convocato e si unirò ai giallorossi, anche solo per fare gruppo, come sta chiedendo l’allenatore ai tanti infortunati presenti in rosa, che comunque seguono la squadra.

Come riporta il Corriere dello Sport, José ha intenzione di convocare Paulo per la trasferta a Leverkusen. L’ansia sulla sua condizione, però, non è data solo da quella fisica, ma anche atletica. In questi giorni, infatti, l’ex Juventus non è riuscito ad allenarsi bene visto che la gamba che dà ancora problemi. Per questo motivo la sua presenza non è così scontata e fondamentale sarà l’incontro con José giovedì mattina, in cui Dybala dirà se si sentirà pronto a giocare o meno.