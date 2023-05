Bayer-Roma, Dybala convocato con riserva: la strategia di Mou

Bayer Leverkusen-Roma, fiato sospeso in casa giallorossa per le condizioni fisiche di Paulo Dybala. Ecco la strategia di Mourinho: convocazione con riserva per la ‘Joya’

Bayer-Roma, Paulo Dybala vede la convocazione per la semifinale di ritorno di Europa League. Ecco cosa filtra sulle condizioni fisiche dell’attaccante argentino, José Mourinho va verso la convocazione con riserva per la ‘Joya’. Ecco la strategia dello Special One sul possibile utilizzo del numero 21 giallorosso. Tra due giorni la Roma scenderà in campo in casa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in palio c’è la finalissima di Budapest.

Meno due a Bayer Leverkusen-Roma. Antivigilia di Europa League in casa giallorossa, in terra tedesca la formazione guidata da José Mourinho cerca riscatto dopo il pareggio maturato in casa del Bologna. Pareggio che ha portato a cinque gare consecutive la striscia senza vittorie dei giallorossi in Serie A, compromettendo la corsa al quarto posto, ora distante sei punti a tre gare dal termine del campionato. La sfida di giovedì sera appare come un vero e proprio crocevia stagionale per la squadra allenata dallo Special One, che vuole conquistare la seconda finale europea consecutiva sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese monitora con ansia l’infermeria di Trigoria, ecco le ultimissime sullo stato di forma di Paulo Dybala.

Bayer-Roma, Dybala verso la convocazione: recupera solo per la panchina

L’attaccante argentino va verso la convocazione per Bayer-Roma. Ma il suo impiego dal primo minuto appare decisamente improbabile. Il numero 21 giallorosso ha ancora problemi dopo il durissimo colpo alla caviglia subito da Palomino durante la sfida in casa dell’Atalanta.

Secondo quanto filtra da Trigoria, ed evidenziato dal sito Sport.sky.it, Paulo Dybala sarà convocato per la sfida in casa del Bayer Leverkusen. Difficile, se non impossibile, il suo impiego dal primo minuto. La condizione fisica della ‘Joya’ non fa pensare di avere i 90 minuti a disposizione per mister Mourinho, che potrebbe pensare di dosare le energie del suo attaccante più decisivo fin qui. Dal primo minuto in casa dei tedeschi si va verso una formazione più accorta, con Wijnaldum vicino all’unica punta che potrebbe essere Tammy Abraham.