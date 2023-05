Bayer-Roma, Mourinho esulta: torna in difesa

L’allenatore della Roma può esultare perché uno dei suoi giocatori può tornare ad allenarsi in vista della gara col Bayer

Giovedì c’è la partita più importante della stagione per la Roma. I giallorossi affronteranno il Bayer Leverkusen alla BayArena nella semifinale di ritorno di Europa League. Uscire dallo stadio tedesco con almeno un pareggio è fondamentale per Pellegrini e compagni che, forti dell’1-0 dell’andata, otterrebbero il pass per il 31 maggio. Eroe della agra dell’11 maggio è stato Edoardo Bove, che ha segnato in tap-in la rete della vittoria.

Un risultato molto importante arrivato tra le mille difficoltà della rosa. José, infatti, in queste settimane ha visto il suo gruppo decimato dagli infortuni e ha dovuto rinunciare a diversi titolari in queste giornate. In particolare, un grande assente è stato Paulo Dybala, che ha accusato prima un fastidio al flessore destro e poi un intervento molto duro di Palomino lo ha costretto a saltare alcune partite. Oltre a lui, poi, vanno aggiunti gli acciacchi di Wijnaldum, che sta cercando di trovare la forma migliore, e l’assenza di El Shaarawy.

In difesa la situazione non è delle migliori visto che Le riserve presenti in rosa hanno concluso la stagione in anticipo a causa di un problema fisico. Kumbulla ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a finire sotto i ferri e operarsi. Llorente, invece, ha concluso la sua avventura nella Capitale con una lesione muscolare importante.

Bayer-Roma, Mourinho può riabbracciarlo: torna a disposizione

Anche Chris Smalling è ai box e tutti sperano in un suo recupero in tempo per la semifinale. L’inglese ha dovuto lasciare il terreno di gioco nel secondo tempo dei quarti di finale di andata contro il Feyenoord e da quel giorno ancora non è tornato a disposizione di Mou.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, Mourinho può esultare perché Zeki Celik non si è infortunato gravemente come si pensava all’inizio. Nella gara con il Bologna il turco si è accasciato a terra per un fastidio al flessore. Per fortuna gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni e quindi l’ex Lille potrà tornare a disposizione per la rifinitura in vista del Bayer. Il rientro dell’esterno destro è importante, visto che José lo ha utilizzato come centrale nelle ultime gare.