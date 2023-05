Calciomercato Roma, addio Abraham: lo sponsor dell’ex

Calciomercato Roma, il futuro di Abraham potrebbe portare l’attaccante inglese lontano dalla Capitale. A spingere il centravanti verso l’addio c’è anche lo sponsor dell’ex

Il futuro del numero nove della Roma è ancora da decifrare. Tammy Abraham non ha confermato in fase realizzativa l’ottimo impatto del primo anno in maglia giallorossa, ma le sirene di calciomercato continuano a squillare per il centravanti inglese. L’ultimo sponsor arriva dall’Inghilterra e spinge l’attaccante verso il ritorno in Premier League dopo due anni nel campionato italiano. E spunta la sponsorizzazione dell’ex attaccante che sembra avere le idee chiare su un possibile ritorno del nove giallorosso in una big della Premier.

Lo scorso anno lo score offensivo di Tammy Abraham ha evidenziato quanto prezioso sia stato il numero nove per la Roma di José Mourinho. L’ex Chelsea, alla stagione d’esordio in giallorosso, ha collezionato un bottino di 27 reti in 53 gare. Ben diverso il bilancio stagionale del suo secondo anno a Roma fin qui, sono 9 le marcature a fronte di 49 presenze. I suoi gol sono mancati a José Mourinho, che spera di ritrovare la vena realizzativa dello scorso anno per trascinare la Roma alla seconda finale europea consecutiva. L’attaccante inglese può cercare riscatto nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, mentre dall’Inghilterra arriva una sponsorizzazione verso il ritorno in Premier League di Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, Saha spinge Abraham al Manchester United: “Sarebbe perfetto”

A spingere il numero 9 della Roma verso il ritorno in Inghilterra è l’ex Manchester United, Louis Saha. Intervistato dal portale OLBG l’ex Red Devils sponsorizza l’attaccante della Roma per la squadra guidata da ten Hag. Saha ha le idee chiare: “Abraham sarebbe perfetto per il Manchester United. È un ragazzo straordinario, con tante buone qualità ed è gestito da un manager severo come José Mourinho.”

Fattore Mourinho e non solo, Saha promuove il possibile colpo Abraham in casa United. L’ex attaccante continua: “Il suo ritmo di lavoro è eccezionale. Potrebbe essere il sostituto ideale di Anthony Martial o Marcus Rashford, che in passato non hanno dato il meglio di sé. Tammy potrebbe fare un ottimo lavoro qui. La qualità c’è. È alto, mobile e tecnicamente dotato.“