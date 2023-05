Calciomercato Roma, il tesoretto di Mourinho: si parte da 47 milioni

L’allenatore della Roma ha saputo valorizzare i calciatori presenti in rosa e ora questi valgono una bella cifra in ottica calciomercato

José Mourinho a Roma si è sempre dimostrato bravo a valorizzare il talento dei giovani presenti nella società. A differenza di altre squadre, in cui era criticato per la sua mancanza di apertura verso i ragazzi più giovani, qui nella Capitale il portoghese sembra aver trovato terreno fertile per far esordire le nuove leve del calcio. Sotto di lui, infatti, sono diversi i giovani che hanno esordito e soprattutto quelli che giocano in pianta stabile.

Due di questi sono Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. I due giovani della Primavera ormai fanno parte dello scacchiere dello Special One, soprattutto il primo che gioca sulla fascia e si alterna con Spinazzola e Celik. Il secondo, invece, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, con l’allenatore che lo ha definito in una conferenza stampa del passato “cane malato”. Il numero 52 ha ripagato al fiducia del tecnico con un gol molto importante, ovvero quello contro il Bayer Leverkusen, che ha permesso ai giallorossi di uscire dall’Olimpico con una vittoria.

Questo fine settimana, poi, José ha voluto gettare nella mischia anche Filippo Missori, primo 2004 della storia della Roma a giocare in Serie A. Il talentino ha giocato tutta la partita sulla fascia destra e non ha dato segni di sbavature nonostante la giovane età. Oltre a lui, poi, anche Cristian Volpato ha giocato alcune gare, ma il suo impiego è andato a calare.

Calciomercato Roma, Mourinho valorizza i giovani: sicurezza per l’estate

L’utilizzo di questi giocatori viene anche dall’abitudine presa da Mourinho di andare a vedere le partite della Primavera. Spesso, infatti, il tecnico è al Tre Fontane per visionare i calciatori che ci sono in rosa. Un impegno che mostra l’importanza di valorizzare i talenti della società.

Come riporta il Corriere dello Sport, il valore dei giocatori si è alzato e ora giocatori come Zalewski e Bove hanno una valutazione di almeno 20 milioni. A loro si aggiunge Volpato, il cui cartellino è sui 7. Un totale di 47 milioni che può funzionare come tesoretto per il calciomercato estivo. In caso di cessione di questi tre, infatti, Mourinho potrebbe contare su un’entrata importante che permetterebbe alla Roma di muoversi con molta più agilità nella campagna acquisti.