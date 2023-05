La Roma brucia le tappe, annuncio ufficiale: tifosi in fermento

La Roma brucia le tappe in vista della prossima stagione con l’annuncio ufficiale. I tifosi sono in fermento dopo la comunicazione apparsa sul sito giallorosso

La Roma accorcia i tempi con l’annuncio ufficiale che scuote i tifosi giallorossi. La comunicazione arriva a due giorni dalla semifinale di Europa League in programma in casa del Bayer Leverkusen. La squadra giallorossa si gioca il secondo accesso consecutivo ad una finale europea. Si ripartirà dalla vittoria di misura dello stadio Olimpico, grazie alla rete siglata dal giovane Edoardo Bove. A due giorni dalla sfida che vale una stagione la Roma emette un comunicato ufficiale che coinvolge direttamente i tifosi giallorossi.

Meno due a Bayer Leverkusen – Roma. Appuntamento cruciale sul bilancio stagionale del secondo anno a guida José Mourinho in casa giallorossa. L’antivigilia della semifinale di ritorno in Europa League è anche l’occasione per la società guidata dalla famiglia Friedkin di lanciare con largo anticipo la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Poco fa sul sito ufficiale della Roma è stato pubblicato il comunicato ufficiale sulla nuova campagna di abbonamenti, che partirà già da domani per la tifoseria romanista. La campagna di sottoscrizione per le gare casalinghe della squadra giallorossa della prossima stagione è stata chiamata: “IO SONO LA ROMA”

Campagna abbonamenti Roma 2023-24, annuncio ufficiale: ecco le date

Il club giallorosso invita i tifosi a sottoscrivere il nuovo abbonamento a partire dalle prossime ore. La Fase 1, per il rinnovo dell’abbonamento partirà “Dalle ore 11:00 di mercoledì 17 maggio alle ore 16:00 di giovedì 8 giugno.”

La fase della vendita libera avrà invece il via a partire dalle ore 16:00 di venerdì 9 giugno. Anche in questa stagione l’apporto dello stadio casalingo è stato trascinante per la squadra allenata da Josè Mourinho sia in campionato che nelle coppe. Importante novità per gli abbonati nel settore Tevere Parterre: “A causa di lavori strutturali, in nessun modo riconducibili ad AS Roma S.r.l., che verranno effettuati dal titolare dello Stadio Olimpico, la società Sport & Salute S.p.A., nei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale nel corso della stagione sportiva 2023/2024, in nessun modo riconducibili ad AS Roma S.r.l., gli Abbonati dei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud e Centrale nella stagione sportiva 2022/2023 (“Abbonati Tevere Parterre 22/23”) non potranno rinnovare il proprio posto per la stagione sportiva 2023/2024.”