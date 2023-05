Bayer-Roma, non solo Dybala: Mou ne recupera quattro

Vigilia di Bayer-Roma, giallorossi in campo a Trigoria per la rifinitura prima della partenza verso la Germania. Ecco le ultimissime su Paulo Dybala e non solo

Domani sera la Roma si gioca l’accesso alla finale di Europa League in casa del Bayer Leverkusen. La squadra giallorossa arriva alla BayArena dopo la vittoria di misura dello stadio Olimpico, grazie alla rete siglata da Edoardo Bove. L’1-0 della semifinale di andata lascia la qualificazione ancora apertissima, e domani ci sarà bisogno di una gara perfetta per centrare la seconda finale europea consecutiva. Ecco le ultimissime da Trigoria, dove la Roma è scesa in questi minuti in campo per la rifinitura.

Il conto alla rovescia verso Bayer-Roma è iniziato. Domani sera la squadra giallorossa scenderà in campo alla BayArena di Leverkusen per la semifinale di ritorno di Europa League. La squadra guidata da José Mourinho può contare su due risultati su tre a disposizione per centrare la finalissima di Budapest. I giallorossi dovranno difendere la vittoria di misura ottenuta tra le mura amiche dello stadio Olimpico giovedì scorso. Non sarà facile contenere le folate offensive degli avversari, già pericolosi nella sfida d’andata in più di un’occasione. Fondamentale sarà non subire reti, altrettanto importante sarà recuperare diversi calciatori acciaccati ed infortunati nelle scorse settimane.

Bayer-Roma, la rifinitura giallorossa a Trigoria: Dybala, Smalling, El Shaarawy in gruppo

In questi minuti la Roma è in campo a Trigoria per la rifinitura prima della partenza verso la Germania. Paulo Dybala sta lavorando in gruppo, la sensazione è che la ‘Joya’ abbia recuperato per la panchina e Mourinho deciderà se e quando impiegarlo a gara in corso. Ma il recupero dell’attaccante argentino non è l’unica novità dal centro sportivo giallorosso

Oltre al numero 21 giallorosso c’è anche il rientro di Stephan El Shaarawy in gruppo, fermo dalla trasferta di Monza. In gruppo anche Chris Smalling, out dalla sfida contro il Feyenoord dell’Olimpico e Zeki Celik. José Mourinho può contare sui quattro recuperi alla vigilia della semifinale di ritorno, un sospiro di sollievo in vista della sfida cruciale al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Ecco il video della rifinitura da Trigoria: