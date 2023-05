Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: va via senza rinnovo

Il giocatore ha cambiato le sorti del calciomercato della Roma decidendo di lasciare la squadra a parametro zero e senza allungare l’accordo

Ormai il calciomercato è alle porte e tutti i club si stanno muovendo per cercare di arrivare preparati all’apertura ufficiale delle trattative. Tra queste c’è anche la Roma, con Tiago Pinto che si è mosso da tempo per cercare di trovare i profili adatti per i giallorossi. Sulla testa della società, infatti, c’è l’ombra della Uefa che sta tenendo sotto controllo i movimenti del club che rischia sanzioni pesanti.

I giallorossi, infatti, devono mantenere il monte ingaggi al livello attuale e la campagna acquisti deve chiudersi senza un segno negativo nel rapporto tra entrate e uscite. In questo modo, infatti, Pinto eviterebbe la multa dell’organo calcistico europeo, che ha intenzione di far rispettare il Fair Play Finanziario. Per questo il general manager ha scandagliato a lungo il panorama per scovare le migliori offerte che il calciomercato può offrire.

Il primo profilo individuato è stato quello di Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione che si libera a parametro zero il 30 giugno. Con l’algerino sembra che la società abbia trovato l’accordo per prenderlo non appena sarà possibile. Stessa storia con Evan Ndicka, anche se la strada sembra più difficile da percorrere.

Calciomercato Roma, se ne vanno in quattro

Oltre alla difesa e al centrocampo, da migliorare c’è anche l’attacco con Tammy Abraham e Andrea Belotti che non stanno dimostrando un buon rendimento. Gli unici gol segnati fino ad oggi sono dalla coppia d’attacco sono 8, tutti che portano la firma dell’inglese.

Nelle scorse settimane, era circolato il nome di Roberto Firmino come possibile rinforzo. Anche se l’affare che porta al brasiliano sembra difficile, a fare un assist a Pinto è stato il Liverpool stesso. I Reds, infatti, hanno ufficializzato l’addio dell’ex Hoffenheim e di altri tre compagni di squadra. Si tratta di Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner e Naby Keita. tutti e quattro hanno deciso di non rinnovare il contratto con il club e per questo a giugno partiranno a parametro zero. Un’occasione d’oro per Pinto che può tentare l’assalto a Firmino.