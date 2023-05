Calciomercato Roma, plusvalenza col gioiellino: addio a fine stagione

La Roma, per rispettare i paletti imposti dalla Uefa, in estate dovrà effettuare diverse cessioni. Possibile la partenza del gioiellino.

I paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement complicano i piani di mercato della Roma. I giallorossi, per far quadrare i conti, hanno quindi messo nel mirino diversi calciatori in scadenza di contratto valutando, al tempo stesso, la cessione di alcuni titolari della formazione di José Mourinho.

Per quanto riguarda gli acquisti, quello di Houssem Aouar rappresenta soltanto il primo di una lunga lista. L’intenzione del club, infatti, è quella di portare nella capitale nuovi elementi di qualità in grado di rendere la rosa maggiormente competitiva ad alti livelli. Nel mirino, ad esempio, è finito Evan Ndicka che lascerà a parametro zero l’Eintracht Francoforte. Il direttore generale Tiago Pinto ha intensificato i contatti con il suo entourage, in modo tale da battere la concorrenza formata dal Barcellona e dal Betis, ed ora si attende soltanto la risposta del diretto interessato.

Più complicato, invece, arrivare a Daichi Kamada (anche lui in scadenza). Il giapponese, infatti, piace al Napoli che ha cominciato a muoversi in previsione di una cessione estiva di Piotr Zielinski. Per quanto riguarda gli addii, sono diversi i giallorossi ad avere un futuro in bilico sono Roger Ibanez, Tammy Abraham e, a sorpresa, Cristian Volpato. Per il difensore si è fatto avanti l’Atletico Madrid: i contatti sono costanti, con la fumata bianca che potrebbe arrivare sulla base di 30 milioni. L’inglese dal canto suo, dopo il recente taglio di prezzo operato da Pinto (intorno ai 45 milioni), è tornato ad essere l’oggetto del desiderio del Manchester United, del Newcastle e dell’Aston Villa.

Roma, Volpato tra i cedibili

In bilico, infine, la posizione del centrocampista sceso nelle gerarchie di José Mourinho. La sua ultima apparizione risale al 3 maggio (21 minuti in campo) mentre in Europa League il tecnico originario di Setubal non lo ha mai utilizzato.

Da qui la decisione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, di inserirlo nella lista dei possibili partenti. La sua valutazione oscilla intorno ai 7 milioni e la sua cessione consentirebbe di concretizzare una plusvalenza importante per le casse del club. Ora resta da vedere quali squadre si faranno avanti per il gioiellino giallorosso. Gli altri due giovani della rosa ovvero Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, al contrario, sono da considerare intoccabili. Per quest’ultimo, addirittura, si sta già pensando al rinnovo del contratto in modo tale da spegnere sul nascere l’interessamento del Sassuolo e del Lecce.