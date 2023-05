Morata alla Roma, l’annuncio del bomber

Alvaro Morata esce allo scoperto sul proprio futuro. Il bomber spagnolo, in forza all’Atletico Madrid, ha parlato di un possibile ritorno in Serie A in estate e non solo

La stagione dei club europei è entrata nel vivo della volata finale. Ieri sera l’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato la finale di Champions League, battendo anche al ritorno il Milan di Pioli. Giovedì sera Juventus e Roma torneranno in campo in trasferta per le semifinali di ritorno dell’Europa League, i bianconeri in casa del Siviglia mentre i giallorossi scenderanno in campo alla BayArena di Leverkusen. Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, continua ad essere accostato ad un possibile ritorno in Serie A, ed è uscito allo scoperto sul suo futuro.

Alvaro Morata esce allo scoperto sul suo futuro ed i rumors di calciomercato che lo vorrebbero vicino ad un ritorno in Serie A. L’attaccante spagnolo, attualmente in forza all’Atletico Madrid di Simeone, potrebbe tornare a calcare i palcoscenici del calcio italiano. Non mancano squadre interessate al suo ingaggio, anche la Roma di Tiago Pinto e José Mourinho è stata segnalata sulle sue tracce. Non è un mistero che in questa stagione i giallorossi hanno fatto fatica a trovare la via della rete, solamente Paulo Dybala esula da questo discorso. Tammy Abraham non ha confermato l’ottima prima stagione in fase realizzativa, ancora peggio è andata ad Andrea Belotti, fermo a quota zero zeri in campionato.

Calciomercato Roma, Morata torna in Serie A: l’annuncio del bomber

Il nome del bomber spagnolo potrebbe tornare d’attualità in casa giallorossa nelle prossime settimane, ma la concorrenza non manca. Proprio la Juventus è stata accostata ad un ritorno in bianconero del centravanti iberico, oltre al Milan di Pioli che è a caccia di rinforzi offensivi per la prossima stagione.

Intanto Morata è uscito ufficialmente allo scoperto sul suo futuro. Intervistato da Tuttosport, il bomber spagnolo ha parlato dell’ipotesi ritorno in Serie A. Ecco le parole dell’attaccante: “Ho un contratto che mi lega all’Atlético fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente.” Morata non chiude però la porta: “Si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato… Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi.“