Calciomercato Roma, addio senza Champions: irrompe il Liverpool

Rivoluzione in vista in casa Roma. Sono numerosi i giallorossi ad avere un futuro tutto da scrivere. Irrompe il Liverpool.

La Roma, in questo finale di stagione, cercherà di centrare i due obiettivi prefissati ovvero la conquista dell’Europa League e di un piazzamento in zona Champions. Al tempo stesso, dovrà riflettere in vista della sessione estiva del mercato: sono infatti numerosi i giallorossi con un futuro tutto da scrivere.

La rivoluzione alle porte, in particolare, rischia di coinvolgere sia il gruppo squadra che la dirigenza. Per quanto riguarda la rosa, ad avere le valigie in mano sono soprattutto Mady Camara e Andrea Belotti. Il centrocampista guineano, nelle diverse volte in cui è stato impiegato, non ha mai convinto: scontato, quindi, il suo rientro all’Olympiakos. Negativo anche il rendimento dell’ex capitano del Toro, ancora alla ricerca del primo gol in campionato.

Il club ha la facoltà di esercitare il rinnovo automatico per altri due anni ma, come detto, il bilancio deludente totalizzato dall’attaccante (appena 4 gol in 41 apparizioni) rende quanto mai distante un nuovo matrimonio tra le parti. In bilico pure le posizioni di José Mourinho e Tiago Pinto. Il tecnico portoghese è inquieto, a causa dei silenzi dei Friedkin in merito ai piani di sviluppi futuri della società. Il Paris Saint Germain, da ormai diversi giorni, ha iniziato a corteggiarlo al fine di cercare di convinerlo a trasferirsi nella città della Tour Eiffel ed il quadro sarà chiaro soltanto al termine dell’incontro tra Mou e gli imprenditori statunitensi.

Roma, le big inglesi su Tiago Pinto

Il direttore generale, dal canto suo, è finito nel mirino di mezza Premier League. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Tottenham, alla ricerca di un adeguato sostituto di Fabio Paratici (dimessosi in seguito all’inibizione ricevuta nell’ambito dell’inchiesta Prisma).

Alla corsa, stando a quanto riportato dal portale ‘Maisfutebol’, si sono poi iscritti pure il Liverpool ed il West Ham. Il contratto che lega il manager alla Roma scade nel 2024 ed una mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions, spiega il sito, potrebbe determinare il divorzio dai capitolini e spingere Pinto a trascolare in Inghilterra. Sarà quindi determinate il modo in cui si concluderà la stagione dei giallorossi. Tutto o niente: quella di domani contro il Bayer Leverkusen sarà un match di fondamentale importanza per il club. Si ripartirà dalla rete siglata da Edoardo Bove ma per strappare il pass per la finale servirà una prestazione maiuscola.