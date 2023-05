Addio Roma: voltafaccia e firma fino al 2027

Il giocatore ha deciso il suo futuro che sarà lontano da Roma nella prossima stagione, firma in vista del calciomercato estivo

Il calciomercato si fa sempre più vicino e la Roma si sta preparando per arrivare al meglio all’inizio della campagna acquisti. Tiago Pinto si è mosso da tempo per individuare i migliori affari che il panorama può offrire e ora è pronto a scendere in campo, do0po aver lavorato molto in questi mesi. Il general manager, in vista dell’estate, ha un solo mantra da seguire: sostenibilità e zero sprechi.

Anche se sembra uno slogan legato all’ambiente, che sta diventando u vero e proprio problema per tutti, è ciò che deve fare l’ex Benfica. Sulla Roma, infatti, pende l’ombra della Uefa che ha imposto una serie di paletti che costringeranno il portoghese a fare uno slalom gigante. L’organo calcistico europeo sta controllando i movimenti di mercato dei giallorossi che, per evitare sanzioni, hanno firmato il settlement agreement, accettando di non aumentare il monte ingaggi e di spendere più di quanto guadagnato.

Una decisione importante che ha legato le mani di Pinto nel mercato di gennaio, dove è arrivato solo Diego Llorente. Come nella scorsa campagna acquisti, i protagonisti saranno i calciatori disponibili a parametro zero. Il gm si è mosso bene e ha trovato l’accordo con Houssem Aouar, centrocampista del Lione, che lascerà il club a giugno senza contratto.

Calciomercato Roma, firma per 4 anni a quasi un milione al mese

Oltre al centrocampista algerino, Pinto sta raggiungendo l’accordo anche con Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht. Anche lui, francese, ha deciso di lasciare il club a parametro zero e il romanista ha intenzione di prenderlo per migliorare la rosa giallorossa.

Non solo difesa e centrocampo. Pinto vorrebbe rinforzare anche l’attacco e sulla sua lista di giocatori appetibili c’era Wilfried Zaha. L’attaccante esterno del Crystal Palace è in scadenza di contratto e sembra vicino a lasciare la società londinese. Un importante aggiornamento sul suo futuro, però, lo ha dato TalkSPORT che ha affermato come il giocatore stia considerando di rimanere in rossoblù. Il club ha offerto uno stipendio di 800 mila sterline a settimana, che lo renderebbe il giocatore più pagato nella storia del club.