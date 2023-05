Calciomercato, intreccio Roma-Juve: ribaltone ufficiale

Calciomercato Roma, ribaltone ufficiale in casa Juventus e apertura al rinnovo. Ecco l’annuncio che può cambiare completamente i piani estivi

Roma e Juventus questa sera si giocano l’accesso alla finalissima di Europa League. Entrambe le squadre scenderanno in campo in trasferta. I giallorossi guidati da José Mourinho affronteranno il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, mentre i bianconeri saranno ospiti del Siviglia. C’è tanta attesa per i prossimi 90 o più minuti che avranno un impatto decisivo in vista del bilancio di fine stagione. In vista della sessione estiva di calciomercato c’è un nuovo intreccio alle porte che lega le due società italiane.

L’Europa (League) chiamò. Roma e Juventus stasera si giocano tutte le loro carte per centrare la finalissima di Budapest. Questa sera alle ore 21 ci saranno le semifinali di ritorno, due gare complesse attendono le squadre italiane. La Roma di Mourinho farà visita al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, due risultati su tre sono a disposizione della squadra giallorossa per centrare la seconda finale europea consecutiva. La vittoria di misura dell’andata all’Olimpico porta la sigla del giovane Edoardo Bove. La Juventus di Allegri scenderà in campo in casa del Siviglia, ripartendo dall’1-1 dell’andata con il pareggio bianconero trovato negli ultimi scampoli di gara. In vista della sessione di calciomercato estivo c’è un intreccio in corsia che coinvolge i due club.

Calciomercato Roma, si raffredda la pista Cuadrado: apertura al rinnovo con la Juve

Nelle scorse settimane il terzino colombiano Juan Cuadrado è stato accostato ad un futuro passaggio alla Roma. Il laterale è in scadenza di contratto con i bianconeri, ed il suo ingaggio a costo zero avrebbe potuto far gola a Tiago Pinto. A ribaltare tutto ci ha pensato lo stesso calciatore juventino, che ha parlato ieri in conferenza stampa del proprio futuro.

Il dirigente della Roma la scorsa estate ha pescato a parametro zero Paulo Dybala, mentre il colombiano ora apre ufficialmente al rinnovo con i bianconeri. Il laterale è intervenuto ieri in conferenza stampa, ed alla domanda sul suo rinnovo ha così risposto: “Ora la cosa più importante è la partita di domani. Io sono molto felice qui e penso che la società sta parlando con il mio procuratore.“