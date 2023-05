Calciomercato Roma, annuncio e fiducia incassata: Pinto l’ha confermato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto a pochi minuti dall’inizio del match ha parlato a Sky: ecco le sue parole. Il focus è su Belotti Ha parlato a Sky Tiago Pinto, a pochi minuti dall’inizio del match contro il Bayer Leverkusen ( qui le formazioni ufficiali ), e ha parlato non solo dei tifosi, ma soprattutto di Belotti. Il giocatore, nelle ultime settimane, è stato messo molto in discussione tant’è che si è parlato anche di un possibile non rinnovo del suo contratto.

Ma andiamo con ordine: “Noi non pensiamo a Budapest – ha detto il dirigente giallorosso e siamo contenti per il sostegno dei tifosi, anche in trasferta. Una partita molto tosta, difficile, e non vogliamo pensare alla finale”. Focus quindi solamente a stasera, ed è giusto così: il clima alla Bayer Arena è già incandescente. Poi le parole sul Gallo, che anche questa sera giocherà dall’inizio, al fianco di Abraham, e con alle spalle Pellegrini.

Calciomercato Roma, le parole di Pinto su Belotti

“Belotti? Il lavoro dell’attaccante oggi è molto più di fare gol, ma il mister gli sta dando fiducia e sicuramente farà dei gol importanti“. Insomma, le parole di Pinto di dubbi ne lasciano pochi, ovviamente: il giocatore dovrebbe rimanere anche il prossimo anno. Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza alla fine di giugno ma c’è una opzione di rinnovo per due stagioni. Infine la domanda sulle scaramanzie.

“Tutte le persone che pensano che io sono intelligente, se gli dico tutte le scaramanzie che ho, cambiano idea. Ce ne ho talmente tante che è difficile raccontarvele tutte” ha concluso il portoghese con un enorme sorriso sulle labbra, segno di uno stato d’animo sereno a pochi minuti dal match più importante della stagione per i colori giallorossi. Sì, senza dubbio, è la gara più importante, quella che può dare un senso diverso a tutta l’annata.

Poi, nell’altro campo dell’Europa League di questa sera, quello di Siviglia, ha pure parlato Monchi, ex diesse della Roma adesso al Siviglia. “È una partita che è come una finale. Dopo domenica, la nostra testa è stata qui. Dopo un anno un po’ brutto, andare in finale sarebbe bellissimo. Sappiamo che è molto difficile perché la Juve è forte, con grandissimi giocatori. Speriamo che questa che è la nostra competizioni ci porti fortuna. Mi piacerebbe molto vedere la Roma in finale per due motivi: vorrebbe dire che siamo passati anche noi e perché la Roma per me è un club speciale”.