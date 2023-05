Calciomercato Roma, testa a testa col Milan: doppio assalto e colpo a zero

Il general manager della Roma rischia di perdere due giocatori che stanno infiammando il calciomercato estivo non ancora cominciato

Il calciomercato di quest’anno sarà uno di quelli più caldi di tutti, con i tanti giocatori che ci sono a parametro zero che rappresentano grandi occasioni. Tiago Pinto si è mosso in anticipo per individuare le migliori offerte che il mercato possa offrire e ha messo sul suo taccuino diversi nomi che fanno gola alla società. L’obiettivo è quello di rinforzare tutta la rosa senza spendere troppi soldi, visto anche il settlement agreement.

Mourinho stesso non ha mai considerato l’accordo stipulato con la Uefa per non rompere il Fair Play Finanziario, quasi una sorta di sanzione anticipata che sta obbligando la Roma a muoversi tra tanti paletti imposti. Già la scorsa annata la maggior parte dei giocatori approdati a Trigoria o hanno fatto a parametro zero, come Belotti, Svilari, Dybala e Matic. Quattro giocatori di livello, con gli ultimi due che sono diventati indispensabili nello scacchiere giallorosso.

Anche quest’anno Pinto si sta muovendo per portare nella Capitale alcuni giocatori in scadenza di contratto e uno è Hossuem Aouar, con cui è stato trovato l’accordo per strapparlo al Lione. Oltre al centrocampista algerino, poi, c’è anche Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt da cui si separerà a zero.

Calciomercato Roma, Maldini li ha messi nel mirino: sfida a Pinto

Oltre al centrocampo e alla difesa, il general manager della Roma vorrebbe mettere modificare anche l’attacco giallorosso dove Abraham e Belotti non stanno rendendo al meglio. Per rinforzare l’attacco, il gm ha messo nel mirino niente di meno di Roberto Firmino.

L’attaccante brasiliano lascerà ufficialmente il Liverpool, come annunciato ieri dalla stessa società inglese. Su di lui di ci sono diverse squadre, tra cui la Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, però, sull’ex Hoffenheim c’è anche il Milan, che ha intenzione di smaltire la delusione dell’eliminazione dalla Champions nel derby con l’Inter. Oltre al brasiliano, i rossoneri hanno messo gli occhi anche su Morata, che piace a Pinto. Un doppio incrocio che sembra destinato a infiammare il calciomercato italiano.