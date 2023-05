Mourinho come Guardiola e sopra Ancelotti: la classifica si fa hot

José Mourinho alla pari di Pep Guardiola, entrambi staccano Carlo Ancelotti. La classifica è decisamente particolare ed alza le temperature sulle panchine in giro per L’Europa

La stagione calcistica in Europa è agli sgoccioli. Ieri sera il Manchester City di Guardiola ha strapazzato il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti. I Citizens hanno conquistato la finale della Champions League grazie al 4-0 rifilato alla squadra spagnola. L’ultimo atto della competizione, in programma ad Istanbul, vedrà il City affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Questa sera tornerà in campo anche la Roma di José Mourinho, per la semifinale di ritorno di Europa League.

Una classifica decisamente ‘piccante’ vede José Mourinho e Pep Guardiola condividere la terza piazza in Europa. Alle loro spalle si piazza Carlo Ancelotti, col suo Real Madrid uscito ammaccato dalla semifinale di ritorno in casa del Manchester City. In attesa della gara della Roma di questa sera, vero e proprio crocevia stagionale per la squadra guidata dallo Special One, spunta una classifica decisamente particolare che coinvolge i tre tecnici citati. Il portale inglese SeatPick ha stilato una classifica degli allenatori più ‘sexy’ nel calcio del vecchio continente. L’unico rappresentate della Serie A è il tecnico della Roma, José Mourinho, terzo in classifica a pari merito con Pep Guardiola.

Top 10 allenatori più “sexy”: Mourinho al terzo posto con Guardiola

La ricerca è stata condotta con un criterio scientifico, che ha analizzato diversi parametri. Patrimonio netto, altezza, tweet che includano la parola sexy e algoritmi del web sono stati i criteri messi in campo per stilare la top 10 europea. Il primo in classifica è l’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag.

Al secondo posto si piazza Mikel Arteta, guida tecnica dell’Arsenal. Mentre il gradino più basso del podio vede José Mourinho e Pep Guardiola con lo stesso risultato (7.07 su 10). Alle loro spalle si piazza Carlo Ancelotti, quinto nella top ten con un punteggio di 7.02. Una classifica decisamente ‘hot’ che vede José Mourinho ancora una volta protagonista. Ecco la graduatoria completa con le prime dieci posizioni secondo quanto stilato da SeatPick.