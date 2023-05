Come arrivare a Budapest per vedere la Roma: costi e soluzioni per la finale di Europa League. Quello che c’è da sapere

La caccia al biglietto per la finale è partita. Poi sarà il tempo di organizzare il viaggio verso Budapest, capitale dell’Ungheria, poco meno di 2 milioni di abitanti, che ospiterà l’ultimo atto dell’Europa League: la Roma affronterà il Siviglia.

Ma come arrivarci a Budapest? Bene, non è così difficile, anche perché la distanza tra Roma è di 1.214 chilometri. Quindi, in compagnia, si potrebbe anche pensare ad un viaggio in macchina, dividendo le spese e le ore di guida. Ci sono due possibilità per arrivare in questo modo in Ungheria: o attraverso Vienna – ma questo è per quelli che arrivano dal Trentino – oppure arrivare a Trieste e poi prendere la Venezia-Ljubljana-Budapest. Da quel momento in poi vi divideranno solamente 550chilometri dallo stadio. Quello dove la Roma sarà chiamata all’impresa.

Come arrivare a Budapest, ecco le altre soluzioni

Ovviamente il modo più veloce per arrivare è prendere l’aereo. Ma i prezzi sono esorbitanti – per il giorno prima, per il 31 maggio al momento non ci sono soluzioni – a meno che non avete voglia di fare uno scalo, a Vienna: in questo caso ancora qualcosa c’è di accessibile, e poi da lì in poi c’è un treno che fa un viaggio di poco più di due ore che vi potrebbe portare direttamente a Budapest. Il costo dell’aereo al momento si aggira intorno agli 80euro. Poi il treno tra i 10 e 26 euro, dipende poi anche da quanto tempo ci volete mettere per arrivare. Insomma, la soluzione c’è.

Infine a Budapest si potrebbe arrivare anche in treno. Si parte da Venezia Santa Lucia e ci vogliono 13 ore di viaggio con due cambi. Uno a Innsbruck e uno a Vienna. In questo caso i costi sono limitati: 80 euro servono per arrivare dal Veneto in Ungheria, e poi altrettanti, più o meno, per arrivare in Laguna. Beh, non è nemmeno poco ovviamente. Ma nemmeno così esorbitante come un aereo diretto e il giorno precedente: si parte da 400 euro e si finisce ai 600. Un patrimonio.