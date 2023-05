Finale Europa League, come ottenere i biglietti: le linee guida

Il 31 maggio la Roma sarà a Budapest per affrontare il Siviglia nella Finale di Europa League ed è possibile da oggi prenotare i tagliandi

C’è voluta fatica, c’è voluto tempo, c’è volta gioia, ma anche sofferenza. C’è stato bisogno di far saltare qualche corda vocale e anche qualche coronaria, ma alla fine la Roma è in finale di Europa League. Il verdetto è stato annunciato ieri quando con una prestazione stoica i giallorossi sono risusciti a difendere il vantaggio dell’andata siglato da Edoardo Bove. Il numero 52, infatti, ha siglato a rimorchio il gol dell’1-0 che ha permesso al club di uscire vincitore dallo Stadio Olimpico contro il Bayer Leverkusen.

Quel vantaggio è continuato anche nella partita di ritorno, per cui Mourinho aveva deciso di parcheggiare il famoso pullman davanti la porta di Rui Patricio. Proprio il portiere è stato protagonista della sfida difendendo diverse volte la rete dai tentativi da fuori di Diaby e Demirbay, che hanno più volte a scardinare la difesa romanista da lontano. Ieri sera alla BayArena era impossibile avvicinarsi alla porta della Roma e se ne è accorto anche Xabi Alonso, che ha cercato il tutto per tutto inserendo ben cinque attaccanti nel finale.

Un tentativo di arrembaggio che si è comunque scontrato contro il muro invalicabile dei giallorossi. Al triplice fischio è esplosa la felicità dei giocatori al termine di una partita sofferta, combattuta e nervosa. Stessa reazione anche per i circa 2000 tifosi romanisti che hanno seguito la squadra in Germania per la trasferta più importante fino a ieri sera.

Finale Europa League, modalità di acquisto per i biglietti per Budapest

In vista della partita del 31 maggio, la Roma – che affronterà il Siviglia – ha reso note quali sono le modalità con cui è possibile assicurarsi un biglietto per la città ungherese. Il messaggio è stato pubblicato sul sito ufficiale dei giallorossi, che hanno anche ringraziato i tifosi per il sostegno fino ad oggi.

Come si legge sul sito ufficiale del club, la prelazione è cominciata alle 9.00 di oggi e fino alle 16.00 tutti gli abbonati potranno prenotare il proprio codice Uefa per procedere all’acquisto del biglietto sul portale dell’organo calcistico europeo. Dalle 17.00 alle 13 di sabato 20, invece, ci sarà il via alla vendita libera. In questa fase sarà possibile prenotare un solo codice per singola operazione e sarà possibile indicare la categoria di posto. Il settore visualizzato è puramente indicativo, visto che l’assegnazione dei posti sarà successiva. Ai non abbonati la società sconsiglia di collegarsi nella fase precedente, visto che potrebbe creare difficoltà al sistema. Inoltre, per entrambe sarà possibile prenotare un massimo di due codici per singolo account MYASR.