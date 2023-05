Siviglia-Roma, svelata la favorita: i bookmaker hanno deciso chi parte davanti nella finale di Budapest. Mourinho che non le perde quasi mai, contro gli andalusi abbonati a questa manifestazione

La finale di Europa League è vicina. Più di quanto si pensi. Il prossimo 31 maggio la Roma, a Budapest, affronterà il Siviglia. Mourinho contro Mendibilar, il terzo tecnico della stagione degli andalusi, che hanno iniziato la propria stagione con Lopetegui, per poi passare a Sampaoli, e adesso chiudere con questa ultima scelta. Che vedendo il risultato s’è dimostrata vincente.

Ma cosa ci dicono le quote dei bookmaker in vista della finale: una cosa sola, che sarà un match assai equilibrato. Perché se da un lato c’è un allenatore che le finali europee sa come vincere, dall’altro lato c’è una squadra che questa coppa quando la gioca la vince sempre. O quasi. Come un abbonamento quello del Siviglia con questa Coppa, visto che davvero gli andalusi l’hanno alzata moltissime volte.

Siviglia-Roma, le quote dei bookmaker

Ma andiamo a vedere le quote, quelle di Snai, uno dei bookmaker più importanti e sicuramente quello più conosciuto in Italia. Allora, il Siviglia è dato a 2,75 volte la posta. Il pareggio è dato a 3, mentre il 2, che in questo caso sarebbe la vittoria della Roma, è andato a 2,85 volte la posta. Insomma, una partita davvero equilibrata.

Che non dovrebbe regalare nemmeno così tanti gol, almeno secondo quelle che sono le previsioni. Vedremo quella che sarà la partita ci sono due settimane di tempo per prepararla o poco meno. Ma fatto sta che i quotisti dicono questo. Sarà un match per cuori forti.