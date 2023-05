Calciomercato Roma, scippo De Zerbi: il rinnovo non basta

Calciomercato Roma, la firma sul rinnovo non ferma l’assalto estivo. Mezza Europa in corsa per lo scippo a mister De Zerbi dopo la firma sul prolungamento contrattuale

La Roma di José Mourinho ha conquistato la finalissima di Europa League. Il pareggio a reti bianche contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla squadra giallorossa di strappare il pass per l’atto finale del torneo continentale, in programma a Budapest. La Roma ha conquistato la seconda finale europea consecutiva, tra undici giorni l’appuntamento che vale tutta la stagione, contro il Siviglia. In parallelo Tiago Pinto continua a lavorare alla prossima sessione estiva di calciomercato.

Il 31 maggio a Budapest la Roma ha l’occasione di scrivere la storia. La squadra giallorossa affronterà il Siviglia nella finale di Europa League, dodici mesi dopo la vittoria della Conference League contro il Feyenoord. La squadra guidata da José Mourinho è tornata a fare la voce grossa in Europa, conquistando la seconda finale consecutiva dall’arrivo dello Special One sulla panchina giallorossa. Tre gare di campionato e l’ultimo atto dell’Europa League separano la Roma dalla pausa estiva, che coinciderà con l’avvio della sessione ordinaria di calciomercato. Tiago Pinto, oltre a tentare di bruciare la concorrenza per vari colpi a parametro zero, torna a guardare in Premier League per l’attacco giallorosso del futuro.

Calciomercato Roma, occhi su Ferguson del Brighton: Pinto sfida la Premier e non solo

Il dirigente portoghese si è iscritto alla corsa per Evan Ferguson, attaccante classe 2004 in forza al Brighton di De Zerbi. L’allenatore ex Sassuolo si è messo in vetrina in Premier League ed il centravanti irlandese è uno dei pezzi pregiati dei Seagulls. A testimonianza del fatto c’è il rinnovo contrattuale da poco firmato con il Brighton, che però non ferma l’assalto di tanti top club in vista dell’estate.

Secondo quanto evidenziato dal sito Irishmirror.ie, anche la Roma di Mourinho monitora il profilo del centravanti classe 2004. Evan Ferguson è un nome che attira attenzioni anche dei grandi club di Premier League, come Manchester United, Tottenham e Chelsea, oltre all’interesse di squadre e spagnole e tedesche. Uno scenario che fa tremare mister De Zerbi, che spera di avere a disposizione il centravanti irlandese almeno per un’altra stagione.