Il nuovo allenatore si porta il capitano: Roma avvisata

La Roma riflette, in vista del mercato estivo. I riflettori sono stati puntati su un avversario affrontato in campo ma la strada è in salita.

L’attenzione della Roma è rivolta alla finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest. Il club, al tempo stesso, ha iniziato a ragionare in vista della sessione estiva del mercato al fine di individuare i rinforzi più adatti per rafforzare la rosa. La priorità, in particolare, consisterà nel potenziare il centrocampo.

Mady Camara, infatti, non ha convinto del tutto Josè Mouirinho e, salvo sorprese, tornerà all’Olympiakos. A salutare la compagnia potrebbero poi essere altri due componenti del gruppo. Il primo, ad esempio, è Georginio Wijnaldum che i capitolini possono riscattare a titolo definitivo versando nelle casse del Paris Saint Germain 7 milioni. Troppi per il direttore generale Tiago Pinto che, in occasione dell’imminente meeting tra le parti, proverà a richiederlo in prestito o comunque a condizioni favoreoli e non troppo impegnative dal punto di vista economico.

Occhio, inoltre, alla possibile partenza di uno dei gioiellini provenienti dalla primavera romanista. Parliamo di Cristian Volpato utilizzato soltanto 2 volte dal tecnico nelle ultime 10 partite di campionato (34 minuti complessivi trascorsi in campo). La sua valutazione si aggira sui 7 milioni ed una cessione consentirebbe alla società dei Friedkin di mettere a segno un’importante plusvalenza. In vista della possibile rivoluzione Pinto sta sondando diversi profili, compreso quello di un avversario affrontato di recente in Europa League.

Roma, Kokcu verso il Tottenham

Parliamo di Orkun Kokcu, capitano del Feyenoord eliminato proprio dai giallorossi ai quarti di finale della torneo. Il classe 2000, in 44 apparizioni, ha totalizzato 12 gol e 5 assist: un bottino positivo che ha attirato le attenzioni non soltanto di Pinto ma anche di diverse società della Premier League.

Il suo futuro, in effetti, potrebbe essere proprio in Inghilterra. Il Tottenham, stando a quanrto riportato oggi dal portale ‘1908.nl’, ha allacciato i contatti con il suo entourage al fine di verificare la sua disponibilità a trasferirsi a Londra. Qui Kokcu ritroverebbe il suo attuale allenatore, ovvero Arne Slot, in pole position per assumere la guida tecnica del Tottenham. La strada appare quindi tracciata ma le altre pretendenti, come ad esempio il Manchester United ed il Liverpool, non intendono darsi per vinte. La Roma è alla finestra, conscia di quanto sia complicato arrivare a lui. Ecco perché Pinto sta battendo strade alternative. Work in progress in casa giallorossa.