La testa è solo al Siviglia: Mourinho stravolge la Roma

La testa è solo al Siviglia: per la gara di lunedì contro la Salernitana Mourinho è pronto a stravolgere la Roma. Ecco la probabile formazione giallorossa in vista del prossimo impegno

La testa è solamente a Budapest, alla finale del prossimo 31 maggio contro il Siviglia. E come può essere altrimenti? Mourinho ha iniziato il countdown verso l’ultimo atto della manifestazione e gli impegni in campionato al momento diventano quasi un problema.

La Roma scenderà in campo lunedì sera contro la Salernitana all’Olimpico. E saranno diversi i cambiamenti che lo Special One ha in mente di fare per il match contro i campani. Una vera e propria rivoluzione quella del portoghese, che quindi darà il via al turnover in vista del match contro la squadra di Mendilibar in Ungheria. Non sarà l’ultimo impegno prima della finale. C’è anche un’altra trasferta da affrontare sabato prossimo, contro la Fiorentina. Ieri sono state rese ufficiali anche data e orario.

La testa è solo al Siviglia, la probabile formazione della Roma

Partiamo quindi da quelle che potrebbero essere le scelte di Mou: Dybala dal primo minuto? Forse. Ma è più probabile che la Joya – spiega il Corriere dello Sport – scenda in campo nella ripresa, per mettere benzina nelle gambe in vista della partita che anche lui dovrà cercare di decidere con le sue giocate.

In mezzo al campo invece, insieme a Wijnaldum, un altro che ha bisogno di giocare, ci saranno Tahirovic e Bove. In panchina quindi Matic, che riposerà, così come in panchina ci dovrebbe finire Cristante, con Smalling che invece dopo gli ultimi venti minuti in Germania, compreso il recupero, dovrebbe trovare una maglia da titolare. Riposo anche per Pellegrini e Abraham, con Belotti, uscito alla fine del primo tempo contro il Leverkusen, ancora dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà Solbakken. Completeranno la formazione Rui Patricio, Mancini e Ibanez dietro, con Missori e Zalewski in mezzo al campo sugli esterni. Sì, dovrebbe essere questa la squadra che Mou manderà in campo dal primo minuto contro quella di Paulo Sousa. La testa è orma solo ed esclusivamente a Budapest. Infine: ieri si è rivisto anche Llorente con il resto dei compagni. Potrebbe essere disponibile per le ultime fatiche di questa annata.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Belotti, Solbakken.