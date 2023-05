Roma, caos al fischio finale: procedimento UFFICIALE della Figc

Roma sotto inchiesta, caos al fischio finale e procedimento ufficiale della Figc. Ecco tutti i dettagli sull’indagine che coinvolge la squadra femminile giallorossa

La Procura Federale della FIGC ha avviato un procedimento contro la Roma Primavera femminile. Nel mirino dei procuratori quanto successo al triplice fischio della sfida tra giallorosse e Juventus. Gara che ha consegnato lo Scudetto alla giovanile femminile giallorossa, il quarto consecutivo per la squadra guidata da Francesco Viglietta. Dopo la gioia per il titolo la squadra giallorossa è finita sotto indagine per quanto accaduto dopo il fischio finale.

Stagione da coronare per la sezione femminile della Roma. La prima squadra, guidata da Alessandro Spugna, ha vinto per la prima volta nella sua storia lo Scudetto. Trionfo che è diventato una consuetudine per la formazione femminile Primavera, capace di laurearsi Campione d’Italia per la quarta volta consecutiva questa stagione. La sfida che ha consegnato lo scudetto alle giovani giallorosse è stata contro la Juventus, e ciò che è accaduto dopo il triplice fischio è finito sotto i riflettori della Procura della FIGC. Ecco tutti i dettagli della vicenda che coinvolge le giovani giallorosse.

Roma femminile, la Primavera sotto inchiesta dopo i cori anti-Juventus: l’annuncio della FIGC

La Procura della FIGC ha aperto un procedimento sui comportamenti della Roma Primavera femminile nel proprio spogliatoio al termine della finale scudetto disputata con la Juventus. Sotto la lente d’ingrandimento dei procuratori c’è un video che ritrae le calciatrici intonare cori contro la squadra bianconera.

La vicenda coinvolge direttamente le calciatrici della Primavera, che oggi avrebbero dovuto essere premiate insieme alla prima squadra femminile, ma ciò non accadrà. Ecco la comunicazione ufficiale della FIGC sul procedimento avviato contro la Roma. “La Procura Federale ha aperto un procedimento sui comportamenti della Primavera Femminile della Roma nel proprio spogliatoio al termine della finale disputata con la Juventus, in particolare sui cori beceri e offensivi nei confronti della società bianconera, visibili tra l’altro in un video pubblicato online già acquisito. Nei prossimi giorni saranno ascoltati le calciatrici e i tesserati presenti alla gara per accertare le singole responsabilità.“