Roma-Salernitana, tanti regali per i tifosi: scopri come partecipare

La Roma ha intenzione di trasformare la gara con la Salernitana in una vera e propria festa. Il programma completo della giornata.

Ultime quattro partite per la Roma, intenzionata a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Lunedì, allo stadio Olimpico, andrà in scena la sfida contro la Salernitana reduce dalla vittoria ottenuta sull’Atalanta. Il calendario, in seguito, proporrà la trasferta sul campo della Fiorentina (27), la finale di Europa League (31) ed il match casalingo con lo Spezia (data non ancora fissata).

Tutti match di fondamentale importanza per José Mourinho. Il quale, nelle tre partite che mancano alla conclusione della Serie A, proverà a cogliere i punti necessari per conquistare un piazzamento in zona Champions League. La strada che porta verso l’obiettivo, al momento, è in salita ma comunque possibile. I capitolini, dopo la sconfitta patita per mano dell’Inter ed il pareggio con il Bologna, sono scesi al sesto posto a -6 dalla Lazio quarta.

Il margine a disposizione di Mou è ristretto ma non va dimenticato che la classifica potrebbe essere stravolta, alla luce delle nuove penalizzazioni a cui rischia di andare incontro la Juventus. Quella relativa al caso plusvalenze va considerata certa e all’orizzonte potrebbe esserci pure quella collegata alla cosiddetta “manovra stipendi”. La Roma proverà quindi a dare il massimo, in attesa poi di aggiornamenti sulle vicende extra-campo bianconere. Il clima nell’ambiente giallorosso, grazie alla qualificazione alla finale di Europa League, intanto è ottimo ed il club conta di cementificare ancora di più il rapporto con la propria tifoseria.

Roma, la festa organizzata dal club

La gara con la Salernitana, come spiegato dalla società, si trasformerà in una festa con i giocatori che ringrazieranno il popolo romanista per il supporto garantito in questi mesi. Tante le iniziative in programma, alcune delle quali consentiranno al pubblico di ottenere premi e gadget speciali.

Durante il riscaldamento, ad esempio, saranno premiati il “primo tifoso che ha rinnovato e il primo tifoso ad acquistare il nuovo abbonamento per la stagione 2023/24”. Il riconoscimento, in particolare, sarà consegnato da una leggenda del club. Al tempo stesso, saranno lanciate alcune maglie celebrative da collezione. Al termine della gara, i vincitori di un apposito contest potranno poi incontrare i calciatori scattando con loro alcuni selfie. Ogni ulteriore informazione sul concorso e sulla giornata di festa ideata sono disponibili sul sito della Roma. La marcia verso il 31 maggio è iniziata. Il Siviglia è avverto, i tifosi vogliono continuare a fare festa.