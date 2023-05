Addio Mourinho, nuovo ribaltone: Zidane prima scelta

Il futuro di José Mourinho appare ancora indecifrabile in casa Roma. C’è un nuovo ribaltone che coinvolge il destino dello Special One, la prima scelta ora è Zidane

La Roma ha conquistato la seconda finale europea consecutiva grazie al pareggio a reti bianche maturato in casa del Bayer Leverkusen. La squadra giallorossa si giocherà l’Europa League contro il Siviglia, il 31 maggio nella finalissima di Budapest. José Mourinho è esploso di gioia al triplice fischio della BayArena, andando ad esultare sotto il settore affollato dai tifosi romanisti. Ma il futuro del tecnico portoghese è ancora da decifrare in casa giallorossa, e all’orizzonte appare un nuovo cambio di rotta che punta alla scelta di Zinedine Zidane in estate.

La Roma ha centrato la finale di Europa League, grazie al pareggio a reti bianche contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi sono riusciti a difendere il vantaggio di misura maturato nella sfida d’andata contro la squadra tedesca. José Mourinho ha conquistato l’ennesima finale europea della sua carriera, la seconda consecutiva dopo la Conference League sulla panchina giallorossa. Tra dieci giorni la Roma si giocherà l’Europa League, contro il Siviglia che ha eliminato la Juventus di Allegri. Lo Special One ha chiamato a raccolta il tifo giallorosso, invitandolo a scortare la squadra domani, da Trigoria allo stadio Olimpico in vista della sfida contro la Salernitana. Ma il futuro del tecnico portoghese appare ancora come un rebus da decifrare in casa Roma.

Futuro Mourinho, cambio di rotta del PSG: Zidane primo nome sulla lista

Nonostante il contratto con la Roma sia in scadenza nel 2024, le strade tra lo Special One ed i giallorossi potrebbero separarsi in estate. Sulle tracce di Mourinho sono stati segnalati sia il Real Madrid che il PSG, oltre alle ipotesi nazionali con il Portogallo ed il Brasile che hanno tentato di convincerlo nei mesi scorsi. Proprio in casa parigina c’è un cambio di rotta repentino, con Zinedine Zidane che torna in pole position.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, la prima scelta del presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe Zinedine Zidane. L’allenatore francese avrebbe scavalcato la candidatura dello Special One, che invece sarebbe la prima scelta del connazionale Luis Campos. In ogni caso non ci sono stati contatti diretti tra le parti, i parigini possono tentare l’assalto a Zidane nelle prossime settimane.