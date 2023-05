Calciomercato Roma, Sarri sfida Mourinho: triplo intreccio da 60 milioni

L’allenatore della Lazio ha lanciato una sfida alla Roma per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo, che comincia a breve

Ormai manca veramente poco all’inizio del calciomercato estivo, con tutte le squadre, compresa la Roma che si sono mosse per arrivare al meglio ai primi giorni di luglio. Il primo giorno di quel mese, infatti, ci sarà il gong virtuale che segna l’inizio ufficiale delle trattative. I giallorossi potranno cominciare a rinforzare la rosa in vista della prossima annata, ufficializzando anche quegli affari che sono in fase avanzata.

Tiago Pinto non ha perso tempo e ha cominciato a muoversi con diverse settimane di anticipo monitorando il panorama e gettando le basi per degli affari. I reparti da migliorare sono diversi e soprattutto il centrocampo è un’incognita, tra infortuni, giocatori che sbocciano e altri che si perdono per strada. Per questo motivo, il general manager ha fatto passi in avanti verso Houssem Aouar, centrocampista algerino del Lione che piace molto. Il ventiquattrenne si libera in estate dal contratto con il club francese e sembra aver trovato un preaccordo con la Roma.

Stessa situazione per la difesa, dove piace Evan Ndicka. Il centrale francese dell’Eintracht è in scadenza di contratto il 30 giugno, ma non ha intenzione di rimanere. Sulle sue tracce si è mosso velocemente Pinto, che ha trovato un accordo con il giocatore, anche se la sua situazione è più difficile. Il difensore, infatti, aspetta il Barcellona che vorrebbe rinforzare la retroguardia con il suo innesto.

Calciomercato Roma, Sarri ne vuole tre: testa a testa con Mourinho

I profili che piacciono a Trigoria sono diversi, però e per rinforzare i vari reparti non ci si fermerà solo a questi due innesti. I nomi sul taccuino di Pinto, infatti, sono molti e per alcuni di essi ci sono anche altre squadre in corsa. Negli ultimi giorni, poi, sembra che la Lazio si sia inserita nella corsa a tre giocatori che interessano alla Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, bSarri vorrebbe migliorare la propria rosa e per farlo ha segnato i nomi di alcuni profili interessanti. La maggior parte dei colpi verranno fatti a centrocampo dove piacciono sia Ruben Loftus-Cheek, sia Davide Frattesi. Per l’attacco, invece, nel mirino dei biancocelesti c’è Mateo Retegui. Un triplo testa a testa con la Roma, che deve stare attenta anche alle spese. Tutti questi tre giocatori, infatti, hanno un cartellino da circa 20 milioni o più. Se si uniscono tutti e tre si raggiunge quota 60 milioni, una cifra abbastanza elevata per entrambi i club che devono stare attenti alle spese.