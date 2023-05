Juventus, una mazzata dietro l’altra: la penalizzazione si sdoppia

Il caso plusvalenze sembra essere arrivato all’ultimo atto, con la sentenza di domani che decreterà il futuro della Juventus

Il cammino della Juventus fino ad oggi non è stato facile e i tifosi, così come giocatori e dirigenti, stanno ancora aspettando il verdetto del giudice. Domani ci sarà l’ultima parola che decreterà cosa succederà ai bianconeri, finiti nell’occhio del ciclone a causa delle plusvalenze fittizie. Negli anni passati, infatti, i torinesi avrebbero falsificato alcune trattative per equilibrare il bilancio. Una mossa che non è passata inosservata alla Procura di Torino, che ha fatto partire l’indagine.

Domani ci sarà almeno in teoria quello che, almeno in teoria, è l’ultimo atto della sentenza per le plusvalenze fittizie. Tutto è cominciato il 1° aprile di un anno fa, con i primi deferimenti alla Juventus e ad altri dieci club. Il 24 ottobre è stato un giorno importante per i bianconeri, visto che la Procura ha chiuso le indagini, con le intercettazioni che sono uscite fuori. Queste hanno cambiato il corso della storia facendo saltare la revoca e poi in seguito ha portato al -15 in campionato.

Da quel giorno ci sono state altre udienze che hanno portato anche alla revoca della penalizzazione. Ora, la Corte Federale di Appello dovrà decidere cosa fare dei bianconeri e se continuare con un taglio dei punti. Bisognerà anche vedere questo quanto sarà grande e quanto taglierà le gambe del club piemontese.

Juventus fuori dalle coppe: si va verso il -12

Il procuratore Chinè, infatti, ha sempre chiesto che la penalizzazione fosse in grado di recare un “danno” alla società, ovvero uscire dalle coppe europee. Vedersi tagliati i punti, ma non subire un cambiamento vero e proprio della classifica non ha un vero e proprio senso, per cui il procuratore vorrebbe fosse afflittiva.

Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, si va verso il -12 in campionato. In questo modo la Juventus sarebbe ottava e fuori dalla zona Champions League, ma anche dalle altre coppe. I bianconeri dovrebbero così lottare per l’accesso in Conference e in Europa, con la Uefa che ha aperto una sua indagine in caso per escludere il club dalle competizioni. I piemontesi finirebbero, ad oggi, a quota 57 punti in campionato.