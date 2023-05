Calciomercato Roma, doppia scippo Milan: pronti 100 milioni

I rossoneri sono pronti a tentare l’assalto per due obbiettivi di calciomercato che la Roma vorrebbe prendere in estate

Il calciomercato si avvicina e con esso anche l’estate. Il 30 giugno ormai non è più così distante e manca poco più di un mese alla fine della stagione. In vista della prossima annata, la Roma vuole migliorare la rosa indipendentemente dal futuro di Mourinho. L’obiettivo dei Friedkin, infatti, è quello di migliorare sempre e lottare per palcoscenici più importanti ogni anno. Per questo motivo è stato preso lo Special One nel 2021.

Dan e Ryan, infatti, hanno voluto affidarsi al miglior allenatore che il mercato poteva offrire e per questo motivo hanno contattato il portoghese. Questo si è dimostrato subito vincente e nel primo anno è arrivata la Conference League vinta nella notte di Tirana. Una gioia immensa per i giallorossi, che hanno festeggiato a lungo per tutta l’estate la coppa europea grazie al gol di Zaniolo contro il Feyenoord.

Mourinho vorrebbe rinforzare diversi reparti della rosa e Tiago Pinto si sta muovendo per accontentare il tecnico originario di Setubal. Il centrocampo è una zona importante per lo scacchiere dello Special One, che ha già raggiunto un accordo con Houssem Aouar, centrocampista algerino del Lione che si libera a zero proprio alla fine del prossimo mese. Un ritocchino anche alla difesa, dove anche Evan Ndicka è vicino a firmare un contratto con la società giallorossa.

Calciomercato Roma, il Milan prepara il doppio scippo: 100 milioni sul piatto

Oltre a loro da rinforzare c’è anche l’attacco, dove Tammy Abraham e Andrea Belotti non hanno resto come tutti speravano. Anche se l’attaccante inglese abbia segnato 8 gol in campionato, i suoi numeri sono stati più bassi rispetto alle aspettative di tutti e per questo motivo sono nati dei dubbi. L’ex Torino, invece, in Serie A ancora non ha trovato la rete, mentre in Europa League ha siglato 3 gol.

Per migliorare il reparto offensivo, nel mirino c’era Alvaro Morata che piace al Milan. Lo spagnolo, insieme a Loftus-Cheek è nel taccuino dei rossoneri che, come riporta la Gazzetta dello Sport, stanno preparando l’assalto ai due. Oltre ai 50 milioni messi a disposizione dalla società, il club venderebbe altri giocatori presenti in rosa raggiungendo quota 100 milioni. Questi servirebbero per prendere Morata o Arnautovic, Loftus-Cheek e Kamada che si libera a zero. Mourinho deve stare attento, quindi, al club milanese che prepara l’assalto ai due obiettivi di calciomercato.