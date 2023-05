Carta canta, Spalletti torna alla Roma: indizio ufficiale

La Roma, a fine stagione, rifletterà sulla posizione del tecnico Mourinho. Intanto emerge il nome di un suo possibile sostituto.

La Roma, adesso, è concentrata sul finale di stagione: i riflettori, in particolare, sono puntati sulla finale di Europa League in programma il 31 maggio. Poi, per i giallorossi, sarà tempo di riflettere in vista della probabile rivoluzione che coinvolgerà molti dei componenti dell’attuale rosa e del contronto che determinerà le sorti di José Mourinho.

Sono infatti numerosi i calciatori che, nel corso dell’estate, rischiano di dover salutare la compagnia. È il caso, ad esempio, di Andrea Belotti ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha la possibilità di esercitare il rinnovo automatico per altri due anni ma il rendimento negativo offerto dall’ex capitano del Toro ha spinto il manager a prendere la decisione di lasciarlo andare via a parametro zero. Possibile, inoltre, la partenza di uno dei gioielli della cantera romanista, ovvero Cristiano Volpato.

Il classe 2003 è scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho che, nelle ultime 10 partite di campionato, lo ha impiegato soltanto 2 volte (34 minuti trascorsi in campo). Il divorzio, stando così le cose, è quindi probabile. Il club lo valuta 7 milioni e la sua cessione consentirebbe alla società dei Friedkin di mettere a segno un’importante plusvalenza. In bilico, infine, Roger Ibanez seguito dall’Atletico Madrid e Tammy Abraham nel mirino del Newcastle e dell’Aston Villa. Tutto da scrivere, infine, il futuro di José Mourinho per il quale sarà decisivo il confronto (non ancora calendarizzato) con gli imprenditori statunitensi.

Roma, individuato il sostituto di Mourinho

La permanenza del tecnico originario di Setubal è tutt’altro che certa, con i bookmakers che hanno iniziato ad ipotizzare chi potrebbe raccogliere il suo testimone in caso di divorzio. La lista in questione, a sorpresa, contiene pure il nome di Luciano Spalletti.

L’attuale guida del Napoli campione d’Italia è inquieto e non del tutto convinto di restare sulla panchina azzurra. Di recente il mister ha avuto modo di confrontarsi con il presidente Aurelio De Laurentiis per fare il punto della situazione ma il meeting in questione, paradossalmente, ha acuito la distanza tra le parti. L’addio resta l’opzione più concreta, ma non è ancora chiaro cosa farebbe Spalletti in seguito. Intanto, gli esperti di ‘Sisal’ hanno fissato a quota 16 il suo clamoroso ritorno alla Roma. Scenario complesso, ma comunque fattibile anche dal punto di vista economico. La rivoluzione, come detto, è alle porte e può innescare un vero e proprio gioco ad incastri.