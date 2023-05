Juventus, nuova penalizzazione UFFICIALE: ecco la classifica

Sentenza e penalizzazione Juventus, ecco la decisione ufficiale della Corte d’Appello. Il club bianconero viene nuovamente colpito in classifica dalla sanzione.

La Corte Federale d’Appello ha deciso di punire nuovamente la Juventus di Massimiliano Allegri. C’è la nuova sanzione che condanna i bianconeri a retrocedere in classifica. La sanzione, in seguito all’inchiesta sul filone delle plusvalenze, stravolge nuovamente la classifica della Serie A. Ecco come cambia il campionato italiano, coinvolta direttamente anche la Roma di Josè Mourinho.

La sentenza che coinvolge la Juventus è arrivata quando la Roma di José Mourinho è in campo per affrontare la Salernitana. La squadra bianconera è stata nuovamente sanzionata dalla giustizia sportiva. La classifica di Serie A cambia ufficialmente per la terza volta. Nei mesi scorsi era stata scelta la quota di 15 punti di penalizzazione, poi eliminata dal ricorso bianconero. Ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del Coni. Ora la Corte d’Appello ha deciso di sanzionare nuovamente la società bianconera. Sono dieci i punti di penalizzazione inflitti ala squadra bianconera.

Penalizzazione Juventus, dieci punti inflitti alla squadra di Allegri: la nuova classifica UFFICIALE

La Corte Federale d’appello ha deciso di sanzionare con dieci punti di penalizzazione i bianconeri. Classifica riscritta per la terza volta dalla Giustizia sportiva, ora la squadra allenata da Allegri è a quota 59 punti.

Ecco il comunicato ufficiale appena emesso dalla FIGC: “Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della Juventus per il cosiddetto ‘caso plusvalenze’, la Corte Federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

La Corte ha altresì prosciolto dalle incolpazioni ascritte i sigg.ri Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.”